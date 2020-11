Jessica Thivenin au coeur d’une polémique: la starlette a-t-elle arnaqué ses abonnés?

Jessica Thivenin apparaît chaque soir sur W9 dans Marseillais vs le reste du Monde 5. Et il ne lui a pas échappé que son exposition médiatique valait de l’or. Alors, sur les réseaux sociaux, la jeune femme multiplie les placements de produits. Oui mais voilà, d’après certains internautes, certains partenariats sentent carrément l’arnaque !

Jessica Thivenin est-elle allée trop loin ? A-t-elle délibérément arnaqué ses abonnés ? La starlette de télé-réalité est aujourd’hui sous le feu des projecteurs, mais pas pour une bonne raison !

Sur ses comptes Instagram et Snapchat, la candidate des Marseillais a fait la promotion d’un produit miracle qui aurait marché sur elle. C’est tout le principe du “placement de produit”. Les influenceuses parlent à leur communauté de maquillage, de crèmes, de shampoings qui leur a plus et après les avoir testés. En toute bonne foi, elles doivent apprécier leur efficacité.

Une internaute relève rapidement la possible arnaque

Seulement il semblerait que l’une des dernières trouvailles qui a enthousiasmée Jessica Thivenin soit tout simplement bidon. Le compte Marie_spy_news a pointé la faille. Cette instagrameuse a un credo : “ Le journaliste est un interprète de la curiosité publique, il lèche, puis il lâche et il lynche..” Autant dire que les arnaques, Marie les détecte et les dénonce.

Sur Snapchat et Instagram, Jessica Thivenin vante en effet les bienfaits d’une crème pour augmenter le volume mammaire. Sur le site internet de la marque, on apprend que “cette recette inédite” “contient “des herbes naturelles, des antioxydants et des équilibreurs hormonaux qui nourrissent, régénèrent et augmentent la production d’hormones. L’ensemble de ces éléments participent au processus de croissance des glandes mammaires et bossent la croissance naturelle. Les phytoestrogens imitent l’action naturelle des oestrogènes pour raffermir et soulever le tissu mammaire de façon discrète et physiologique.”

Source : Instagram @jessicathivenin

En plus de la crème, les utilisatrices doivent ensuite appliquer sur la zone de la poitrine des “patches magnétiques dotés de 7 aimants actifs”. Ceux-ci permettraient “d’augmenter la circulation sanguine et l’apport en oxygène, décuplant ainsi l’effet de la crème pour un maximum de résultats. Ils contiennent également des huiles énergisantes et réparatrices qui favorisent la micro-circulation et la nutrition des seins par l’activation des glandes endocrines”.

Premier problème : le produit n’a pas été testé à grande échelle pour mesurer exactement son efficacité. La marque ne s’appuie que sur une étude prouvant l’efficacité d’un des nombreux ingrédients présent dans la concoction.

D’autres candidats de télé-réalité critiqués pour “fraude”

Mais ce que pointe du doigt le site Marie_spy_news, c’est encore autre chose ! Marie_spy_news s’interroge sur la bonne foi de la maman de Maylone. Cette dernière a en effet procédé à une augmentation mammaire. Son recours à la chirurgie esthétique laisserait penser que son avis sur ce produit “miracle” serait mensonger. Comment peut-elle mesure l’efficacité de ce produit si elle n’en a pas besoin ? De nombreux internautes se sont insurgés face à cette publicité malvenue.

Source: Instagram @lesmarseillaisvsrdm5_

Jessica Thivenin n’est pas la seule candidate de télé-réalité à se retrouver au coeur d’une polémique de ce genre. En ce moment, Carla Moreau, Kévin Guedj, Maëva Ghennam et Paga sont également critiqués pour une possible fraude à cause d’un calendrier de l’avent. En cause : le reversement d’une partie des sommes récoltées à une association qui n’a rien reçu de leur part.