Jessica Thivenin au plus mal, enceinte de son 2ème bébé? elle prend la parole et dévoile tout !

Jessica Thivenin a participé pendant plusieurs semaines au tournage de la nouvelle saison des Marseillais vs le reste du monde. Un tournage éprouvant qui a pour conséquence une fatigue chronique de la jeune femme. Elle se dit épuisée et inquiète pour sa santé.

Une fatigue qui dure et qui persiste

Depuis la fin du tournage de Les Marseillais vs Le Reste du Monde 5, Jessica Thivenin a du mal à être en forme. En effet, la jeune femme a récemment fait une vidéo pour expliquer à ses fans qu’elle se sentait raplapla et que depuis quelques temps la fatigue lui prend énormément. Malheureusement pour la compagne de Thibault Garcia, aucun moyen de savoir d’où vient cette fatigue, elle sais juste qu’elle a mal sur un côté mais ignore s’il s’agit de son foi ou de son rein : “Ça fait deux jours que j’ai mal ici. Je ne sais pas ce qu’il y a sur ce côté là, le côté droit. Si c’est un rein ou si c’est le foie, mais j’ai mal. Après je crois que je ne bois pas assez”.

Mais le manque d’eau n’est pas la seule explication, il semblerait qu’il y ait autre chose : “Je me sens hyper fatiguée. C’est à dire qu’en fait j’ai l’impression qu’un moustique m’a piquée et que je peux dormir tout le temps. Tout le temps, genre n’importe quand je peux m’endormir” a-t-elle dit tout d’abord. La jeune femme précise ensuite qu’elle n’était pas enceinte de son second enfant, mais qu’elle était juste au bout de sa vie : “Je suis fatiguée tout le temps, je comprends pas je sais pas, j’ai jamais été aussi fatiguée. Je ne suis pas enceinte !”. Au moins maintenant tout le monde connaît la vérité et les rumeurs de grossesse s’estomperont pour un temps. Ce temps-là, elle va pouvoir le prendre à se reposer et à revenir en grande forme.

Un tournage éprouvant

Si elle se sent pas trop bien, c’est peut être à cause du dernier tournage des Marseillais. En effet, lors de celui-ci, qui a duré plusieurs semaines, il y a eu beaucoup de tensions entre les candidats. D’après les informations que nous avons, Jessica Thivenin s’est disputée avec son mari, Thibault Garcia ainsi qu’avec d’autres stars du programme comme Carla Moreau. Mais en plus des disputes, pour faire la promotion de la nouvelle saison, la jeune femme a du faire de nombreuses interviews et de nombreuses photos.

C’est sûrement un trop plein de tout ça qui fait que la compagne de Thibault Garcia est au bout de sa vie. En plus de cela, elle ne dort pas très bien en ce moment, puisqu’elle rêve très souvent des Marseillais vs. le reste du monde 5 depuis la fin du tournage : “Tout le temps le groupe des Marseillais. Je suis traumatisée du tournage” a t- elle avoué sur le réseau social. On lui souhaite en tout cas un bon rétablissement et une bonne récupération.