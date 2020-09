Jessica Thivenin : voici ce que donne l’opération de son derrière, une déception pour ses abonnés

Jessica Thivenin n’a jamais eu de complexes à parler de chirurgie esthétique. Elle en avait en revanche lorsqu’il fallait s’assumer telle qu’elle était. Depuis qu’elle se fait connaître du grand public, elle a refait faire son menton et s’est faite poser des prothèses mammaires. Jessica Thivenin attendait donc que son fils grandisse un peu afin de pouvoir continuer à passer sous le bistouri. En effet, les opérations de ce genre ne sont pas conseillées à réaliser trop rapidement après un accouchement. Mais maintenant que Maylone approche des 1 ans, il était temps pour la jeune maman de s’y remettre. Elle annonçait alors à ses fans qu’elle prévoyait de se faire faire un derrière plus rebondi. Jessica Thivenin partage donc les premières images du résultats mais ses fans sont déçus.

Jessica Thivenin déçoit ses fans ?

Avec l’ampleur qu’a pris la télé-réalité ses dernières années, les téléspectateurs ont pris l’habitude de voir des personnes refaites de la tête aux pieds. Mieux encore, ces personnes ne se cachent plus pour dire qu’elles sont passées sous le bistouri. C’est presque une tendance. Aussi, Jessica Thivenin n’a jamais caché être une adepte de ce genre de pratique. Bien au contraire, elle déteste l’hypocrisie et préfère assumer ses choix publiquement quitte à déplaire à certaines personnes. Pour Jessica Thivenin, ce qui compte c’est qu’elle s’apprécie quitte à changer son apparence pour atteindre son objectif. Mais ses fans sont alors tout aussi francs qu’elle. Et il ne vont pas prendre des pincettes pour lui dire que son opération de chirurgie esthétique les déçoit.

Les fans de Jessica Thivenin s’attendaient à ce qu’elle choisisse d’avoir le même derrière que Maeva Ghennam par exemple. Mais la jolie blonde souhaitait simplement faire en sorte que le résultat soit un peu plus rebondi. Entre les attentes de ses fans, les siennes et la réalité, il faudra encore attendre pour apprécier les résultats à leurs justes valeurs. En effet, cela va encore changer et évoluer pendant quelques semaines. Des semaines durant lesquelles Jessica Thivenin n’a pas le droit de s’assoir. Debout ou allongée sur le ventre, ce sont les seules postures qu’elle est autorisée à adopter en attendant une cicatrisation complète.

Une opération de chirurgie esthétique supplémentaire

Pour les abonnés de la jeune maman, l’opération ne valait pas le dérangement si ce n’était pas pour se transformer radicalement. Mais Jessica Thivenin avait justement très peur d’en faire trop. Elle est alors satisfaite pour le moment. Et pour elle, c’est bien évidement tout ce qui compte. Ses fans se feront bien à la chose avec le temps.

Quelques rares photos de cet été permettaient de comparer le derrière de Jessica Thivenin avec celui d’aujourd’hui. Même si cela ne change pas beaucoup, ce qui importe c’est évidement que cela corresponde avec les envies de la principale intéressée.