Jessica Thivenin : Crée le buz comme jamais avec cette tenue incroyable qui fait l’unanimité

Jessica Thivenin a encore frappé a enfilé une nouvelle robe de soirée et a improvisé un shooting et elle a encore fait fort et n’est pas passée inaperçue !

Sur les réseaux sociaux et dans les médias, elle fait partie des candidates de télé-réalité les plus suivies. Son immense communauté est fascinée par les aventures de la chérie deThibault.

Et elle n’hésite pas à tout partager sur les réseaux : voyages, projets, vie de famille, sport… Ses fans suivent sa vie et la jeune femme n’a quasiment aucun secret.

Jessica Thivenin a décidé hier de partager son dernier look du weekend sur son compte Insta et elle a mis en avant sa tenue glamour lors d’un shooting improvisé.

Voir cette publication sur Instagram About last night 💃🏼 Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin) le 13 Sept. 2020 à 8 :28 PDT

Jessica Thivenin porte une jolie robe noire décolletée, et la jeune maman met en valeur sa taille de guêpe avec une ceinture Dior et on valide totalement.

La belle blonde a enfilé des escarpins noirs assortis à sa robe, et lors de la soirée, le moins qu’on puisse dire c’est qu’elle a fait sensation. C’est avec un look très glamour qu’elle a fait sensation. Elle a aussi fait fureur avec sa photo de mode et 230 000 admirateurs on mis un like sur le post et seulement en quelques heures !

Ses fans n’ont aussi pas hésité à lui faire pléthore de compliments, et ils sont d’ailleurs unanimes : « cette robe lui va à merveille ! »,

« Trop belle », « Toujours aussi parfaite ! »,« ça te met en valeur, c’est canon », « Trop jolie ! », « une bombe » se sont-ils exprimés en les uns après les autres. La jeune femme est totalement aux anges !

Avec son look total glamour, Jessica Thivenin fait l’unanimité.

La jeune femme risque d’attirer de nombreuses fans avec sa magnifique tenue.

Pourtant la fashionista est assez complexée par rapport à son corps, ou du moins une partie. En effet, la jolie blonde de 30 va certainement de nouveau céder à l’appel de la chirurgie esthétique.

Jessica Thivenin l’avait déjà fait auparavant pour sa poitrine ou encore son nez, ses lèvres et son menton …

Et cette fois, la star des Marseillais va vers une nouvelle opération de chirurgie esthétique.

L’épouse de Thibault Garcia souhaite gommer un autre de ses complexes : ses fesses qu’elle juge trop plates.

“Ça ne va pas être des grosses prothèses, c’est juste pour gagner un peu de volume, assure-t-elle. J’ai les fesses plates, j’ai fait sport pendant des mois et ça a poussé un petit peu. Mais j’ai mangé un peu de tout cet été en France, je n’ai pas fait de sport et c’est reparti.” Le jeudi 17 septembre 2020 au matin, elle passera donc au bloc opératoire.

Dernièrement, l’ex-compagne de Julien Tanti elle avait demandé, après sa grossesse, à injecter “le gras du ventre” dans ses fesses. “On m’a dit : ‘Hors de question, vous venez d’accoucher, il faut vous laisser le temps de vous remettre et, en plus de ça, vous avez été alitée pendant quatre mois, vous risquez une embolie pulmonaire’“, avait-elle confié sur Instagram …