Jessica Thivenin dévoile son postérieur sans gaine après opération, les internautes son choqués !

Jessica Thivenin en parlait depuis longtemps, elle tenait absolument à se faire refaire le postérieur. En effet, pour la jeune femme il n’est pas tabou de parler de chirurgie esthétique. Au contraire, ses fans savent parfaitement ce qui n’est pas naturel chez elle parce qu’elle est fière du résultat et du changement. Jessica Thivenin, star de la télé-réalité, attendait donc son opération avec impatience. Ensuite, ce sont plusieurs semaines de convalescence qui s’enchaînent. Des semaines durant lesquelles elle ne peut pas s’assoir, ou s’allonger sur le dos, et porter une gaine. Mais enfin, le moment est arrivé pour Jessica Thivenin de retirer sa gaine et de présenter le résultat de son opération à ses fans.

Jessica Thivenin dévoile son postérieur sans sa gaine post opératoire

Jessica Thivenin n’a que faire de ce que le monde peut bien penser d’elle. Elle fait des choix et les assume même si tout le monde ne la soutient pas toujours. C’est le cas pour la chirurgie esthétique notamment. En effet, nombreux de ses fans ont crié au scandale en apprenant ses envies d’opérations. De même qu’ils ont été sous le choc de savoir tout ce qui n’était pas naturel dans le physique de la vedette de télévision. Mais Jessica Thivenin préfère n’écouter que ses fans qui l’encouragent dans sa volonté de se plaire à elle-même. Après 45 jours de port de gaine et de convalescence douloureuse, ponctuée de messages réprobateurs de certains abonnés, Jessica Thivenin peut enfin apprécier le résultat de ses souffrances. Son postérieur est tout neuf et bien rebondi comme elle le voulait.

Un résultat qui plaît à la principale intéressée

Jessica Thivenin avait peur de se retrouver avec un derrière aussi volumineux que celui de Maeva Ghennam ou Milla Jasmine. Mais elle se retrouve avec ce qu’elle avait désiré et se dit très satisfaire du résultat. Les douleurs étaient les plus grandes qu’elle n’ait jamais connu par rapport à ses autres interventions plastiques. Et elle avait plus que hâte de se débarrasser de sa gaine encombrante et contraignante. Maintenant que c’est chose faite, Jessica Thivenin peut profiter de sa nouvelle silhouette en toute sérénité. Et heureusement car elle peut alors se faire belle pour célébrer l’anniversaire de Maylone.

Le fils de Jessica Thivenin et de Thibaut Garcia vient d’avoir un an. Le petit garçon grandit bien et l’amour que ses parents lui porte ne pourrait pas être plus grand qu’il ne l’est déjà. Jessica Thivenin peut donc célébrer l’anniversaire de son fils dans une tenue superbe et sans porter cette gaine qui la suivait partout pendant un mois et demi.