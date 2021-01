Jessica Thivenin enceinte d’un 2ème bébé? Cette photo sème le doute, on vous dit tout!

Jessica Thivenin dévoile un joli baby-bump sur Instagram ? La photo publiée par la célébrité de téléréalité a fait jaser la toile !

La rencontre de Jessica Thivenin et Thibault Garcia a été un véritable coup de foudre ! Les deux stars de « Les Marseillais » n’ont d’ailleurs pas tardés à officialiser leur relation. Et malgré les difficultés, le couple finit par concrétiser leur union et à fonder une famille. C’est notamment l’effervescence sur la toile lorsque Jessica Thivenin dévoile un joli baby-bump pour la première fois en 2019. Et depuis, on attend impatiemment qu’ils décident d’agrandir leur petite famille !

Un souhait devenu réalité pour le couple Garcia et ses fans ? Il se pourrait bien que oui ! Les derniers clichés postés par Jessica Thivenin n’ont pas manqués de créer le doute auprès de ses abonnés. Il faut dire que ses formes laissent vraiment penser à une grossesse.

Une première grossesse difficile ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin)

Jessica Thivenin a toujours voulu une grande famille. L’arrivée de son fils Maylone en octobre 2019 a d’ailleurs été un véritable bonheur pour son couple. Mais les débuts de leur parentalité n’ont pas été faciles ! Si Jessica Thivenin dévoile un joli baby-bump au début de sa grossesse, les choses se compliquent à la naissance. Rappelons que le petit garçon souffrait d’atrésie de l’œsophage et a subi de nombreuses complications avant de se rétablir totalement.

Depuis, les choses ont beaucoup changées pour la petite famille. Ces derniers ont d’ailleurs passés un confinement très agréable dans leur nouvelle demeure à Dubaï. L’occasion pour eux de se rapprocher encore plus et peut-être même de concevoir de nouveau projet. Les fans et la rédaction de LD People, se posent toutefois une question capitale : A quand le second bébé de Jessica Thivenin et Thibault Garcia ?

Jessica Thivenin dévoile un joli baby-bump en photo ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin)

31 décembre dernier, Jessica Thivenin fait le buzz sur Instagram ! Alors que tout le monde célébrait la nouvelle année, la compagne de Thibault Garcia a dévoilé deux photos où on les voit s’embrasser, dans les bras l’un de l’autre. Si tout est normal jusque-là, la tenue de l’ancienne célébrité de téléréalité a choqué les internautes. Il faut dire que sa robe vert-menthe donne l’illusion qu’elle a un petit ventre lorsqu’elle se tient contre son mari. D’autant plus que Thibault semble tenir tendrement le petit bidon de la jeune femme. Est-ce l’annonce officielle d’une grossesse pour la jeune maman de 31 ans ?

Ses fans sont encore plus dans le doute à la suite de cette publication ! Et les spéculations sur le sujet vont d’ailleurs bon train sur la toile. « Elle est enceinte ??? » ou encore « Bébé numéro 2 ? » peut-on lire parmi les commentaires de sa publication. Mais jusque-là, pas de réponse de la part de la jeune femme sur cette éventuelle grossesse que les fans espèrent tant ! Heureusement, Jessica Thivenin peut compter sur l’aide de certains fans pour calmer les ardeurs de certains. « On ne peut plus avoir le ventre gonflé tranquille » a notamment remarqué ses followers.