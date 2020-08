Jessica Thivenin et Carla Moreau énorme bagarre après un clash, Elles en viennent aux mains ! La vidéo a fuité !

Jessica Thivenin et Carla Moreau: Plusieurs magazines l’ont annoncé : la cinquième saison des Marseillais vs Le Reste du Monde s’annonce corsée voire musclée ! Après l’énorme succès de la quatrième saison, cette nouvelle édition sera à l’antenne dès ce lundi 31 août prochain, à partir de 18h50 et toujours sur W9. Ca va être chaud !

La production elle-même ne s’en cache pas : cette nouvelle saison est pleine de rebondissements. Et bien des semaines avant sa diffusion, les clans dans la famille des Marseillais ont fait le buzz pendant tout l’été. En cause : le clash entre Carla et Jessica, ennemies jurées. Car cette cinquième saison marque le grand retour d’un couple mythique : Jessica Thivenin et son époux Thibault Garcia. Les parents du petit Maylone sont devenus des stars incontestées de l’émission mais aussi des réseaux sociaux. Ce n’est pourtant pas les seuls revenants dans cette saison puisqu’on retrouve également Mélanie Da Cruz, Nehuda et Ricardo.

Voir cette publication sur Instagram Ahaha bientôt sur w9 Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin) le 25 Août 2020 à 6 :26 PDT

Avec ce casting de rêve, il ne manque plus qu’un peu de disputes pour pimenter les épisodes. Et les plus grands fans des Marseillais contre le reste du monde peuvent se réjouir : il y aura beaucoup de dispute au programme et surtout entre Carla Moreau et Jessica Thivenin. Carla Moreau serait dans le viseur de nombreux candidats qui la critiquent ouvertement comme étant fausse. La future femme de Kevin Guedj serait l’objet de discorde entre différents clans qui divisent désormais la famille marseillaise. Et pour preuve de l’ambiance abominable entre les membres du groupe, une vidéo qui met en scène Jessica Thivenin et Carla, sur le point d’en venir aux mains.

“Tu es aussi fausse que tes cheveux !”

Il n’a pas fallu attendre plus que le premier soir pour que les mots violentes soient lancés entre les deux jeunes femmes. C’est Jessica Thivenin qui aurait commencé à s’en prendre à Carla: “Tu es aussi fausse que tes cheveux !”, lui a-t-elle dit. Si ce n’est pas de la punchline ! Jessica se serait ainsi comporté car Carla aurait tenté de mettre le bazar dans le couple de Jessica Thivenin et de Thibault. Jessica aurait alors tenu à mettre les points sur les i : « Moi, tout va bien dans mon couple. Ce n’est pas parce que Carla a eu des problèmes avec Kevin le soir du jour de l’An qu’elle va faire des problèmes dans mon couple !”.

Voir cette publication sur Instagram Petit séjour détente en amoureux 🥰❤️ Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin) le 11 Août 2020 à 8 :26 PDT

“ Tu es manipulatrice et vicieuse !”

Jessica n’aurait pas hésité une seconde à mettre sa rivale à l’écart du groupe. Et elle lui a même fait clairement comprendre : “De toute façon, même dans la famille des Marseillais il y en a plein qui ne peuvent plus te blairer et qui font semblant ! Tu es manipulatrice et vicieuse !”. Carla a-t-elle senti le vent tourner pour elle ? Elle a tenté, en vain, de rattrapper la situation en prenant Jessica par les sentiments : « Pour une personne qui t’envoyait des messages tous les jours quand ton fils était malade, c’est vachement méchant ! » Le moins qu’on puisse dire, c’est que sa tactique n’a pas marché. Jessica s’est mise à huler :« Mais tu n’es pas mon amie !!! Je ne t’aime pas ! ». Au moins, le message est clair !

Alix Brun