Jessica Thivenin (Les Marseillais): Maylone son fils opéré, elle donne de nouvelles infos !

Jessica Thivenin partage sa vie avec une autre star de la télé-réalité : Thibault Garcia. Leur communauté de fans peut suivre chaque jour des fragments de leur vie sur leurs comptes Instagram respectifs. Et sur le compte de Jessica, c’est leur fils Maylone qu’on peut voir évoluer et avancer à quatre pattes. Le petit Maylone fête ce mois-ci ses 10 mois. Seulement voilà, il a été récemment hospitalisé et tous les admirateurs du couple marseillais se sont inquiétés. Car depuis sa naissance, le petit garçon a de gros soucis de santé. Fort heureusement, Jessica Thivenin vient de partager de bonnes nouvelles.

De graves problèmes de santé



Déjà à la naissance, Maylone fait face à des complications qui ne rassurent pas du tout les parents. C’est le 7 octobre 2019 que Jessica Thivenin met au monde son premier enfant, fruit de son amour avec Thibault Garcia. Et malheureusement quelques heures à peine après l’accouchement, le bébé doit être opéré à cause d’un grave problème de santé : une atrésie de l’œsophage. Les parents ont pu par la suite ramener le bébé chez eux mais le calvaire n’en est pas pour autant fini. Car à peine quelques mois plus tard, Maylone a failli mourir. Et quand cela est arrivé, Jessica Thivenin, Thibault Garcia et leurs fils Maylone étaient à l’étranger, à plus de 6’500 kilomètres de la France !

C’est en effet à Dubaï où le couple a décidé de passer ses vacances d’été. Là-bas, les Marseillais ne sont presque pas dépayser : ils peuvent à loisir faire du jet ski, peaufiner leurs bronzages sur la plage ou encore s’évader dans le désert. Et c’est le soir, lors d’un dîner au restaurant, que le drame est arrivé. Alors qu’ils étaient en train de dîner, Jessica s’aperçoit que quelque chose ne va pas avec Maylone. Elle découvre que l’enfant ne respire plus. En urgence, son fils est transféré dans un hôpital. Sans nouvelle depuis ce drame, les fans du couple commencent à s’inquiéter. C’est donc un soulagement quand ils apprennent que le petit Maylone se porte désormais très bien.

« Il va très bien »

Une fois n’est pas coutume : ce n’est pas sur son compte Instagram que Jessica Thivenin a donné des nouvelles. De manière plus officielle, elle s’est adressée aux journalistes du magazine Télé Star. Voici un extrait de ses confidences : « Aujourd’hui, il va très bien ! Il rampe et grimpe partout. Si ça n’avait pas été le cas, je n’aurais jamais été dans l’émission ». Les problèmes semblent derrière eux.

Quant à la prochaine saison des Marseillais VS le Reste du monde, elle sera diffusée à compter du lundi 31 août sur M6. D’après les informations qui ont filtré sur les réseaux sociaux des candidats, il y aurait beaucoup de tension dans cette nouvelle saison, et même plusieurs clans !

Après s’est coupés de la télé-réalité un moment, Jessica Thivenin et Thibault Garcia n’ont pas hésité à participer à cette nouvelle aventure qui s’annonce explosive. « J’en ai eu marre de tout ce qui était téléréalité, a indiqué la jeune maman. Je n’étais plus trop dedans. J’avais besoin de me reconstruire à l’extérieur ». Mais aujourd’hui, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre !