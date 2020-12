Jessica Thivenin (Les Marseillais) se fait dézinger très violemment par Nabilla

Jessica Thivenin est l’une des stars montantes de la télé-réalité. Mais pour les fans de ce format, personne ne sera jamais capable de détrôner Nabilla. Aussi, il existe quelques tensions aux yeux des internautes entre les stars. Mais en réalité qu’en est-il ? Et bien il semblerait que tout ne soit pas rose entre Jessica Thivenin et Nabilla. En effet, l’épouse de Thomas Vergara a liké un post Twitter qui met clairement Jessica Thivenin dans une posture inférieure à Nabilla. De quoi faire monter les tensions chez les fans, qui attendent une réaction de la part de Jessica Thivenin. La guerre est-elle déclarée ? LDPeople vous raconte tout !

Jessica Thivenin et Nabilla entrent en guerre ? Les internautes préparent le pop corn

Jessica Thivenin est, comme toutes les vedettes issues de la télé-réalité, très active sur les réseaux sociaux. Les fans des stars du genre peuvent littéralement suivre leurs quotidiens à travers leurs stories Instagram ou Snapchat. Et récemment, Jessica Thivenin avouait ne pas se sentir heureuse dans sa villa de Dubaï. Dans une vidéo, elle a littéralement dit ne pas aimer sa maison. Les followers de la jolie blonde sont restés abasourdis par les propos qu’elle a tenu.

D’après elle, ce serait pour cette raison qu’elle ne se sent pas bien. Mais aussi pour cette raison qu’elle n’invite pas du monde chez elle. Pour elle, sa maison n’est pas accueillante et il faudrait refaire plusieurs pièces ainsi que le jardin pour que cela soit le cas. Enfin, elle ajoute que son fils se couche tôt et que les invités risqueraient de déranger le sommeil de son petit garçon. Sur Snapchat, elle compare donc sa maison en France à sa maison à Dubaï. Celle de Dubaï est très loin derrière et ses propos ont pour le moins choqué les internautes. Avoir une si grande maison, si belle et pourtant ne pas la trouver à son goût est tout de même osé.

Des critiques suite à une vidéo à propos de sa maison de Dubaï

Pour tenter de la faire réagir et certainement aussi la titiller un petit peu, certains internautes ont profité de l’occasion pour appeler Nabilla à la rescousse. Et chez LDPeople, nous savons que nos lecteurs apprécient ces histoires croustillantes. En effet, de nombreux spectateurs de la vidéo de Jessica Thivenin ont trouvé pertinent d’ajouter Nabilla dans cette affaire pour créer la polémique. Après tout, Nabilla est heureuse à Dubaï et elle pourrait donner des conseils à Jessica Thivenin. Cela aurait pu en rester là mais c’était sans compter que Nabilla viennent liker un des posts Twitter à ce sujet. Depuis, dans l’esprit des internautes, c’est une guerre ouverte entre Nabilla et Jessica Thivenin qui se prépare.

Pour le moment, Jessica Thivenin n’a pas encore réagit à la polémique. Mais cela pourrait effectivement être le cas dans les jours à venir. Car plus le temps passe et plus les internautes vont faire monter les tensions. LDPeople ne pouvait pas passer à côté de cette affaire. Nous savons que certains de nos lecteurs apprécient ce genre de divertissement et cela risque d’être du grand spectacle. En attendant la suite des évènements, comptez sur nous pour ouvrir l’œil.