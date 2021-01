Jessica Thivenin, maman très inquiète pour la santé de son fils, cette 1ère année traumatisante!

Ce 1er janvier est l’occasion de faire un bilan de l’année écoulée. Ainsi, 2020 aura été pour Jessica Thivenin une période riche en émotions. En effet, la jeune femme a en apparence tout pour être heureuse. Et elle est toujours considérée comme l’une des stars les plus importantes de la téléréalité des réseaux sociaux. Pourtant, ce bonheur cache une ombre au tableau. Car elle aura véritablement connu durant de longs mois l’angoisse face à la maladie de son fils. LD People revient sur ce véritable calvaire qu’elle et son compagnon Thibault ont traversé.

Jessica Thivenin : du doute au soulagement

Une mère très inquiète

Au mois d’octobre dernier, Jessica Thivenin prépare la fête d’anniversaire de son fils âgé de 1 an. Pourtant, les 12 mois qui venaient de s’écouler ont été loin d’être de tout repos. En effet, son fils Maylone a longtemps souffert d’une malformation de naissance. Ainsi quelques jours après l’accouchement, les docteurs lui découvrent une atrophie du larynx et du tube digestif. À l’annonce de ce verdict, Jessica Thivenin et Thibault vivent probablement le pire moment de leur vie.

Ainsi durant de longs mois, l’enfant va se battre face à des difficultés respiratoires et à des problèmes pour ingurgiter la moindre nourriture. D’ailleurs, le nourrisson a véritablement frôlé la mort. Mais tout le corps médical a assisté Jessica Thivenin dans son combat et dans celui de son fils. Ainsi, après plusieurs opérations, l’enfant se porterait désormais beaucoup mieux. Pourtant, cela était loin d’être facile. LD People revient sur ce parcours du combattant qu’a connu la petite famille.

Une drôle d’année 2020 !

Depuis le mois de janvier dernier, Jessica Thivenin n’a cessé de faire face à un grand nombre de difficultés. Elle a été véritablement ainsi la cible de haters sur la toile et au centre de nombreuses polémiques. Mais l’événement le plus important de cette année aura été la guérison de son enfant. En effet, elle se réjouissait en octobre dernier d’enfin voir le bout du tunnel. ” Ça fait un an que j’attends ce moment. Quand Maylone est né, on se disait ‘est ce que ça ira un jour ?’, et il va bien. Je voulais souhaiter beaucoup de courage à tous les parents qui vivent des moments difficiles. Je vous jure, après la tempête vient le beau temps “. Si le petit Maylone va effectivement beaucoup mieux aujourd’hui, le chemin a été très long.

Entre plusieurs séjours à l’hôpital, et des diagnostics parfois contradictoires, les jeunes parents ont véritablement dû prendre sur eux. Mais la belle blonde peut aujourd’hui se réjouir. Car toutes ces difficultés semblent littéralement faire partie du passé. Cette année 2021 s’annonce donc enfin sous de meilleurs augures pour la star des Marseillais. Et de toute manière, ses fans peuvent compter sur la jeune femme pour continuer à se battre contre les éléments. D’ailleurs, son compagnon Thibault Garcia ne serait pas contre l’idée d’accueillir un autre enfant dans la famille. Mais Jessica Thivenin veut se laisser encore un peu de temps. Pour elle, il est encore un peu trop tôt après ce qu’elle vient de vivre. ” Je ne suis pas prête et je ne sais pas si je vais l’être “. Car la maladie de son fils lui fait redouter de revivre les mêmes difficultés.