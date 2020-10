Jessica Thivenin métamorphosée depuis le début de sa carrière, (les photos avant/après frappantes)

Jessica Thivenin a récemment décidé de se faire refaire le postérieur. La vedette des Marseillais n’était effectivement pas totalement à l’aise avec son image. Et depuis des années, elle n’a pas peur de dire qu’elle est une adepte de la chirurgie esthétique. C’est donc une nouvelle intervention pour Jessica Thivenin et elle est en très fière. Mais ses fans se demandent parfois à quoi la maman de Maylone ressemblait avant les opérations. Nous vous offrons la réponse dans cet article. Découvrez donc le visage de Jessica Thivenin avant qu’elle opte pour la chirurgie esthétique.

Jessica Thivenin, une adepte assumée de la chirurgie esthétique

Jessica Thivenin n’a jamais eu de scrupules ou de gênes pour parler de chirurgie esthétique. Au contraire, elle vante les mérites de cette méthode ouvertement. En effet, grâce à ses interventions, Jessica Thivenin a changé ce qui ne lui plaisait pas chez elle. Et elle continue de le faire d’ailleurs. Elle est actuellement en convalescence de son opération visant à refaire son postérieur. Mais les premières interventions de chirurgie esthétique sur sa personne étaient pour son visage. Jessica Thivenin s’est fait refaire son nez et son menton notamment, et n’est pas peu fière du résultat. Voici donc une image qui compare la jeune femme avant et après ses interventions.

Jessica Thivenin assume sa métamorphose. Tant et si bien qu’elle en discute régulièrement avec ses fans sur les réseaux sociaux. Car son visage n’est pas le seul a avoir subi des transformations. Son corps aussi n’est pas celui que la nature lui a donné. Mais Jessica Thivenin n’a pas peur des critiques, elle assume ses choix et parle donc de ses opérations malgré les commentaires déplaisants de certains de ses abonnés.

Voir cette publication sur Instagram Vivement que j’enlève cette gaine 🙌🏼🙏🏻 Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin) le 27 Sept. 2020 à 7 :41 PDT

Jeune maman, elle retrouve la ligne grâce au sport

Jessica Thivenin a beau ne pas avoir de scrupules à se faire opérer, elle a misé sur le naturel après sa grossesse. En effet, l’accouchement est un tel évènement pour le corps qu’il ne pourrait pas encaisser un nouveau traumatisme trop rapidement. Aussi, bien qu’elle voulait se faire refaire le postérieur depuis longtemps, elle a du attendre à la suite de son accouchement. Elle avait même songé récupérer les rondeurs de son corps pour les intégrer dans son nouveau derrière. Mais les médecins étaient formels, elle devait patienter un peu moins d’un an. Jessica Thivenin a donc opté pour les séances de sport et une alimentation équilibrée pour retrouver la ligne après la naissance de Maylone.

Certains pensaient qu’elle ne travaillait pour entretenir son physique et que la chirurgie esthétique était le choix de la facilité. Mais une opération n’est jamais anodine. Et Jessica Thivenin est fière d’avoir su retrouver une silhouette impeccable malgré être devenue maman. Elle raconte à ses fans, sur Snapchat notamment, qu’elle fait du sport de façon assidue. Une heure par jour à fréquence de quatre fois par semaine. Enfin, pour ses repas elle fait attention toute la semaine sauf le dimanche. Une bonne façon de mincir et de surveiller sa ligne sans accumuler les frustrations.