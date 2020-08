Jessica Thivenin, Milla Jasmine, Thibault Garcia, Julien Tanti et d’autres, de quoi avaient-ils l’air enfants ?

Jessica Thivenin, Thibaut Garcia, Julien Bert ou encore Milla Jasmine, Nabilla… Vous demandez-vous parfois comment ils peuvent être aussi beaux? La télévision fait-elle des miracles? La télé-réalité leur permet-elle de devenir ceux qu’ils sont aujourd’hui? Ou étaient-ils déjà aussi beaux qu’espiègles en étant petits? Nous avons quelques éléments de réponse dans cette articles. Car nous allons vous présenter des photos de vos stars favorites de la télévision-réalité lorsqu’ils étaient enfants. L’occasion aussi de constater les ressemblances avec leurs enfants respectifs. En effet, de plus en plus de bébés naissent dans les foyers de nos célébrités favorites de la télé-réalité.

Une tendance nouvelle s’empare des réseaux sociaux : poster des photos de soi enfant

Les tendances des réseaux sociaux sont souvent lancées par des influenceurs de renom. Et vous ne pouvez pas ignorer que les vedettes de télé-réalité sont des influenceurs importants sur les réseaux sociaux. Ainsi, il se pourrait bien que la mode soit bientôt à montrer à tous à quoi nous ressemblions en étant enfant. En effet, quelques temps après le 10 years challenge arrive la mode de partager une image de soi en tant qu’enfant. L’occasion de se rendre compte des années qui passent. Mais également de satisfaire la curiosité des fans des stars de la télé-réalité.

Jessica Thivenin Thibault Gracia, jeunes parents, se prêtent au jeu

Jessica Thivenin et Thibault Garcia notamment recevaient sans cesse des demandes en ce sens. En effet, ils sont parents d’un petit garçon de 10 mois. Les abonnés du couple étaient donc curieux de savoir à qui ressemble les plus le petit ange. Pour répondre, rien de mieux pour Jessica Thivenin de ressortir les vieux albums de famille.

Voir cette publication sur Instagram 10 mois ça passe trop vite, je vous aime ma famille ❤️ Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin) le 7 Août 2020 à 10 :41 PDT

Jessica Thivenin partagera sur Snapchat une photo d’elle enfant. Et les fans vont vite se rendre compte que son fils peut avoir les mêmes expressions de visage que sa maman.

Pour comparer, voici ensuite une photo du mari de Jessica Thivenin, le père de son fils. Thibault Garcia enfant pose avec son petit frère, Quentin. Et les fans vont tout de suite reconnaître qui est qui sur la photo.

Les fans du couple des Marseillais ne sont pas déçus de découvrir ces clichés sur les réseaux sociaux. Et si vous les aviez manqué, voilà qui est réparé. Ne manquez pas la suite de cette articles avec d’autres stars de la télé-réalité enfants.

Carla Moreau et Kevin Guedj sont aussi de jeunes parents qui se lancent tenter par le jeu

D’autres stars des Marseillais se sont lancés dans la vie de famille. En effet, Jessica Thivenin n’est pas la première, ni la dernière, à faire en sorte d’agrandir les rangs de la famille. Entre autre, Carla Moreau et Kevin Guejd sont les heureux parents d’une jolie petite fille. Elle se prénomme Ruby et elle ressemble énormément à sa maman lorsqu’elle était petite. Alors c’est sans hésiter que Carla Moreau rejoint Jessica Thivenin pour partager elle aussi une image d’elle enfant.

Carla a bien changé depuis. Les fans se disent alors que Ruby a de grande chance de ressembler comme deux goutes d’eau à sa maman lorsqu’elle aura grandi.

Mais cela ne signifie pas pour autant que la petite Ruby ne ressemble pas à son papa. En effet, Kevin Guedj va lui aussi participer pour rendre publique une image de lui enfant. Son sourire est toujours le même et son regard tendre et sincère est toujours également très reconnaissable.

Kevin Guedj est absolument adorable. Mais il n’est pas le favori de tous les Marseillais confondus. Quitte à ne pas mettre tout le monde d’accord, il semble évident que le Marseillais préféré du public c’est l’ex de Jessica Thivenin, Julien Tanti.

Jessica Thivenin: Julien Tanti est en couple avec Manon Marsault et ils attendent leur deuxième enfant

Julien Tanti et Jessica Thivenin ont finalement trouvé l’amour autrement qu’ensemble. Et aujourd’hui, ils sont tous les deux très heureux des choix qu’ils ont fait. Car ils sont épanouis, stables et amoureux comme jamais. Jessica Thivenin avec Thibault Gracia et Julien Tanti avec Manon Marsault.

Le plus célèbre des Marseillais est papa d’un petit garçon adorable prénommé Tiago. Et sa fille, Angelina, n’a pas encore quitté le ventre de sa mère qu’elle fait déjà pleinement partie de la vie de son papa, de sa maman et de son frère. C’est donc tout naturellement que les fans de l’ex de Jessica Thivenin souhaitaient découvrir son visage en tant qu’enfant. Le voici donc qui ressort les albums de famille pour partager ce cliché mythique avec le public.

Un adorable petit garçon qui semble déjà capable de passer du calme à la folie en un rien de temps. Et il faut bien avouer que Tiago ressemble énormément à son papa.

Quelques autres stars de la télé-réalité enfants

Les principaux couples sont fait lorsque celui de Jessica Thivenin et celui de Julien Tanti est présenté. Mais ce ne sont pas les seules célébrités à se prêter au jeu. En effet, Milla Jasmine, Sarah Fraisou et Julien Bert ont eux aussi accepter de faire découvrir à leurs fans des images d’eux enfants.

Milla Jasmine

Julien Bert

Sarah Fraisou

Nabilla, la prêtresse de la télé-réalité

La plus populaire des stars de télé-réalité reste et restera incontestablement Nabilla, qu’en pensez-vous ? Alors voilà une image de la reine Nabilla accompagnée de son petit frère. Les fans reconnaîtront déjà son regard malicieux qui n’a pas changé.

Qu’avez-vous pensé de toutes ses images ? Fascinant n’est-ce pas ?