Jessica Thivenin montre une nouvelle photo de son nouveau postérieur. Lynche total des internautes

Jessica Thivenin est l’une des stars de la fameuse série de télé-réalité Les Marseillais. Aujourd’hui mariée à Thibaut Garcia, rencontré lors du show, elle est aussi devenue maman. Mais malgré sa stabilité affective et familiale, Jessica Thivenin n’en a pas profité pour s’accepter au naturel. C’est cependant qu’elle assume pleinement que d’avoir recours à la chirurgie esthétique pour “améliorer” son image. En effet, la jeune femme n’en est pas à sa première intervention. Et elle n’a rien caché à ses fans à ce sujet. Jessica Thivenin vient donc de se faire refaire le postérieur et est très fière du résultat. Pour preuve, elle prend la pose de dos sur Instagram pour laisser ses fans apprécier la vue.

Jessica Thivenin présente les résultats de sa dernière chirurgie esthétique

Jessica Thivenin partage quotidiennement des stories sur son compte Instagram. Mais elle est aussi rigoureuse en ce qui concerne ses publications sur la plateforme. Ses fans peuvent ainsi être informés de ces dernières actualités. Et la plus importantes de toutes pour ses followers c’est bien sûr l’état de son postérieur. Car la belle a récemment craquer à l’appel de la chirurgie esthétique pour se le faire refaire. Toujours avec sa gaine protectrice, elle peut désormais la retirer en conservant un corset et même s’assoir si elle le fait sur un coussin adapté. Les admirateurs de Jessica Thivenin constatent le résultat de son opérations et sont ébahis. Mais elle devra tout de même faire avec quelques critiques sur les réseaux sociaux. En effet, impossible de faire l’unanimité en ligne. Même si cela concerne des choix personnels qui touchent à son physique.

Découvrez les photos de Jessica Thivenin sur Instagram, qui prend la pose de dos pour mettre en avant son tout nouveau postérieur.

Voir cette publication sur Instagram Nouveau cul pour une nouvelle vie 😂 Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin) le 12 Oct. 2020 à 9 :08 PDT

Fière de son postérieur, elle le montre avec plaisir sur les réseaux sociaux

La jeune femme n’est pas peu fière du résultat. Elle avait en effet peur que celui-ci soit trop imposant mais elle est maintenant convaincue d’avoir choisi la bonne taille. En revanche, elle risque de faire poser de dos toute la famille, comme dans sa dernière publication. Aux côtés de son mari, Thibaut Garcia, et avec leur fils dans les bras, c’est tous les trois qui tournent le dos à l’objectif pour laisser aux fans de Jessica Thivenin le loisir d’admirer ses nouvelles formes.

Jessica Thivenin assume pleinement son changement de silhouette et avait hâte de pouvoir en faire profiter ses fans. Voilà qui est donc chose faite. Malgré les critiques, elle se concentre sur les commentaires positifs. Et surtout, elle sait qu’il s’agit de sa décision et de son image. Opter pour un nouveau postérieur n’est donc pas une décision que la jeune gemme a prise à la légère.