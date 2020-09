Jessica Thivenin ne pourra pas s’asseoir pendant 45 jours, découvrez pourquoi !

La starlette de la télé-réalité Jessica Thivenin tombe comme ses consoeurs dans les travers de la chirurgie esthétique. Ce dimanche 13 septembre 2020, elle se dit complexée et annonce son opération à ses fans.

Jessica Thivenin et la chirurgie esthétique, c’est une longue histoire. En effet, ce n’est pas la première fois que la jeune maman y a recours. Que va-t-il rester de naturel chez la jeune femme ? S’arrêtera-t-elle un jour ? Rien n’est moins sûr. En attendant, dans sa story instagram, elle partage avec sa communauté de fans son nouveau projet “bistouri”.

Après le nez, la poitrine, les lèvres et le menton, tout sur sa nouvelle opération !

Jessica Thivenin ne cache pas son recours à la chirurgie esthétique. Elle l’a toujours parfaitement assumer. Pourtant, ses opérations ne se sont pas toujours passées comme elle le voulait. Elle a amèrement regretté son augmentation mammaire. Car si elle jugeait la taille de sa poitrine correcte en temps normal, en période de grossesse, ce fut un véritable cauchemar. Jessica Thivenin a même confié que le poids de ses seins la faisait souffrir énormément. La maman du petit Malone ne s’attendait pas à un tel désastre : « Quand ils ont dégonflé après l’accouchement, ça m’a fait des vergetures. J’en ai plein et mes seins sont moins bien qu’avant, avait-elle confié sur les réseaux sociaux. Si vous êtes vraiment complexées, faites l’opération dont vous avez envie mais ne faites pas de gros seins. Parce que si vous faites XXL comme moi, c’est une bêtise et ce sera plus compliqué pour la suite. »

Jessica Thivenin attend sa nouvelle paire de fesses avec impatience

La candidate des Marseillais contre le reste du monde a peut-être souffert de son expérience précédente. Malheureusement pour elle, la jeune femme ne semble pas avoir retenu la leçon. Ce dimanche 13 septembre 2020, l’épouse de Thibault Garcia a tenu à s’exprimer sur son compte instagram. La starlette est devenue une véritable instagrameuse et fédère désormais plus de 5.6 millions d’abonnés. C’est donc à ses followers qu’elle a voulu faire part de la nouvelle en premier. Jessica Thivenin ne veut pas faire une liposuccion pour réduire le volume de ses fesses. Elle souhaite au contraire faire un lipofilling pour augmenter leur volume. Cette technique consiste en effet à injecter de la graisse et également à placer des prothèses en silicone.

« Ça ne va pas être des grosses prothèses, c’est juste pour gagner un peu de volume. J’ai les fesses plates, j’ai fait du sport pendant des mois et ça a un poussé un petit peu. Mais j’ai mangé un peu de tout cet été en France, je n’ai pas fait de sport et c’est reparti.» Comme cette opération n’est pas anodine du tout, Jessica Thivenin ne pourra plus s’asseoir pendant 45 jours. « Ce sera un peu la galère […] mais après ce sera comme toutes les opérations, ça fera partie de moi donc il n’y a rien qui dérange. » Enfin ce qui dérange, c’est de ne pas arriver à s’accepter comme on est, surtout que la nature l’a plutôt bien faite !