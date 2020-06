Jessica Thivenin: Pourquoi elle a dû prendre un avion afin de ce faire rapatrier en France en urgence !

Jessica Thivenin et Thibaut Garcia, accompagnés de leur bébé Maylone, sont rentrés en France par un vol de rapatriement. Installés de plusieurs années dans les Émirats arabes unis, Jessica et son mari Thibaut Garcia attendaient avec grande impatience le déconfinement et la réouverture des frontières suite à la pandémie mondiale, du COVID-19 pour pouvoir prendre le premier vol et enfin rejoindre la France et leurs proches. Chose faite, c’est par un vol spécial, que la petite famille aura réussi à faire ce voyage tant attendu. » Nous avons pu rentrer grâce à un vol de rapatriement, mais ça y est Dubaï ouvre le 7 juillet aux touristes, donc ceux qui veulent y aller vont enfin pouvoir, même s’il fait un peu chaud « , a expliqué la jeune maman dans sa dernière story en s’adressant à ses 5,5 millions de followers.

Jessica Thivenin confirme leur arrivée en France et publie ce 23 juin, d’adorables photos en plein vol, de ce voyage avec le petit Maylone, âgé bientôt de 9 mois, dans les bras. « Bien arrivés en France. Maylone a été très sage. On va retrouver les papis et les mamies, la famille, les amis… » écrit-elle, très heureuse en légende, de sa publication. Une série de clichés qui a fait fondre les internautes attendris par ces photos du petit Maylone avec sa maman. Pas moins de 478 000 fans auront liké cette série de photos, et les commentaires les plus merveilleux ne cessent de fuser pour complimenter la jeune femme et son bébé.

Très heureuse de ce retour aux sources, à Marseille, la jeune femme aussi très anxieuse de tempérament, ne cachait pas non plus son inquiétude qu’elle exprimait quelques jours avant son départ, dans une de ses stories Instagram. En effet, Jessica n’approuve pas du tout le comportement des Français face au coronavirus, qui malheureusement est toujours présent. Elle déplore totalement le manque total de responsabilité des Français qui sortent de chez eux malgré l’interdiction, et critique le manque d’attention, du respect des gestes barrières et de la distanciation sociale non respectée « Je vois des gens en France qui se font la bise, se font des câlins, se serrent dans les bras ». Un comportement qui la choque et qu’elle n’arrive pas à comprendre, car, avec son mari Thibaut, ils suivent les mesures très strictement « je suis un peu inquiète, moi, c’est gros masque, on se fait pas la bise, …, on se touche pas, on garde nos distances de sécurité ». Et Thibaut Garcia de confirmer lui aussi : « Je préfère passer pour un fou que d’attraper le coronavirus ».

Soyons sur, que ce retour dans le Sud de la France aura été effectué dans les règles d’hygiène et de précaution sanitaire les plus strictes par les deux tourtereaux, désormais prêts à profiter de leurs familles et amis sous le soleil marseillais.

Les deux stars de la télé-réalité filent le parfait amour depuis le premier jour de leur rencontre lors de l’émission « Les Marseillais vs contre le reste du monde » en 2017.

En seulement deux ans, les deux jeunes amoureux ont fait beaucoup de chemin ensemble. En effet, Jessica et son chéri multiplient les projets. Ils se sont installés à Dubaï, loin des feux des projecteurs et surtout du harcèlement de certains fans qui connaissaient l’adresse de leur domicile français, pour vivre leur bonheur et une vie plus tranquille et sereine. Si Jessica Thivenin et Thibault Garcia se sont dit « oui » en 2018, cela aura été aussi en toute intimité, et en tout petit comité, à Dubaï, loin des caméras et des plus de 9 millions de fans qu’ils comptabilisent à eux deux. Un mariage dont ils ne divulgueront l’information qu’après l’événement pour s’assurer de leur célébration en paix. Désormais les jeunes stars des « Marseillais » sont les parents les plus heureux du monde avec le petit Maylone né en octobre 2019. Un enfant dont ils ne cessent de publier des photos quasiment quotidiennement sur les réseaux sociaux pour confirmer leur plus grand bonheur.

La jeune maman de 30 ans et son chéri veulent que Maylone puisse voir le plus souvent possible ses grands-parents. Ainsi, Jessica Thivenin fait tout pour se rendre souvent en France avec son enfant. Même si elle adore Dubaï, qu’ils ont choisi pour vivre et pour jouir de plus de sérénité, elle avoue qu’elle regrette parfois d’habiter aussi loin de ses proches. « Pour les grands-parents, c’est un peu embêtant du coup, on essaie de les voir le plus possible » avait-elle déjà confié.

Candidate de la télé réalité, femme d’affaires, coiffeuse, mannequin, influenceuse, Jessica Thivenin, véritable star aujourd’hui, s’est fait connaître dans les émissions des Marseillais, dès la saison trois « les Marseillais à Rio » en 2014, et par son ancienne relation amoureuse, très tumultueuse et passionnelle avec Julien Tanti. Jessica Thivenin a su devenir très rapidement l’une des candidates les plus emblématiques des Marseillais, mais aussi la candidate la plus suivie sur le réseau social Instagram avec aujourd’hui plus de 5 millions de followers. Une influence qui lui permet de faire partie des personnalités les mieux rémunérées en placement de produits sur Instagram, et ce, en devançant même largement Nabilla. La star de la télé réalité gagnerait ainsi chaque mois quelque 24 000 € grâce à ses différents contrats publicitaires et pouvait recevoir une quinzaine de demandes de placement de produit par semaine, avec comme revenu 2000 € hors-taxes pour chaque publication sponsorisée.

Elle a également ouvert un salon de coiffure et d’esthétique, « J&J Beauty », dont elle est gérante, en France, à Arles avec sa meilleure amie il y a 4 ans. Elle est devenue également l’ambassadrice de marques telles que Natural Mojo, Fittea, Hellobody et devient l’égérie de la marque de vêtements Blooshop. Avec son mari Thibault, elle lancera également sa propre gamme de parfums de luxe pour hommes et femmes, baptisé « L’irremplaçable » de chez Bianochi, en 2017, et deviendront propriétaires d’une conciergerie à Dubaï, avant de lancer leur blog personnel, sans aucun but commercial, qui retrace chaque voyage qu’ils ont fait depuis le début de la rencontre. En février, 2019 Jessica devient aussi auteure et sort son autobiographie intitulée “ C’est tout moi ” dans laquelle elle raconte son parcours. Elle participera par la suite à chaque saison des Marseillais jusqu’en 2019, date à laquelle elle doit arrêter les tournages pour les raisons de sa grossesse difficile.

Ver esta publicación en Instagram Trop d’amour ❤️🙏🏻🍀 Una publicación compartida de Jessica Garcia (@jessicathivenin) el 25 Jun, 2020 a las 11:02 PDT

Après l’arrivée de cet enfant et cette période de confinement obligatoire, Jessica Thivenin était tout heureuse de pouvoir enfin rejoindre ses proches qui lui manquaient tant, avant de reprendre ses nombreuses activités.