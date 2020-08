Jessica Thivenin prend la pose sans vêtements, avec sa meilleure amie, Julie Cadiere

Jessica Thivenin est suivie pas plus de 5 millions de personnes sur Instagram. Alors forcément, lorsqu’elle partage une image d’elle en deux pièces, les fans font de cette photo un incontournable d’internet. Publiée le 23 août dernier, cette image fait déjà l’unanimité. Surtout que Jessica Thivenin est heureuse de retrouver sa meilleure amie, Julie Cadiere. En effet, la star des Marseillais retrouve enfin ses proches dans le Sud de la France. Entre amis et famille, Jessica Thivenin et sa petite famille passent des moments mémorables.

Jessica Thivenin rayonne de bonheur de retrouver sa meilleure amie

Jessica Thivenin est une des têtes d’affiche de la télé-réalité phare de W9. Les Marseillais font un véritable carton. Et c’est grâce à cette émission qu’elle rencontre celui qui devient son mari et le père de son fils. Thibault Garcia et Jessica Thivenin forment un couple explosif que le public de W9 adore. La jeune femme a trouvé sa perle rare et son mari peut en dire autant de son côté.

Mais ce qui attire l’attention des internautes ce n’est pas l’amour qui unit la petite famille de Jessica Thivenin. En effet, c’est la dernière publication qu’elle partage sur Instagram. Une image sensationnelle qui la montre en deux pièces, au bord d’une piscine et en compagnie de sa meilleure amie. Julie Cadiere est Jessica Thivenin sont ravies de se retrouver pour profiter de quelques jours de vacances. Avec leurs maris respectifs, les jeunes femmes prennent le soleil et profitent de la piscine. Et les fans de Jessica Thivenin donneraient cher pour savoir de quoi discutent les deux amies. En effet, devenir star de la télé-réalité c’est accepter que sa vie privée apparaisse régulièrement en titre des journaux. Mais aussi qu’elle ne comporte que peu d’aspects réellement privés.

Une vie sous les projecteurs

Cependant, Jessica Thivenin et son mari ont choisi cette vie en connaissance de cause. Ils savent donc parfaitement faire la part des choses entre qui ils sont et ce qu’ils montrent au public. Mais ce qui rajoute encore à leur succès et à leur aisance avec ce dernier, c’est qu’ils sont tout aussi sincère devant elle caméras que dans leurs vies.

Jessica Thivenin et Julie Cadiere doivent avoir des milliers de choses à se raconter. Mais entre meilleures amies, le temps n’est qu’une formalité. Car ni le temps, ni même la distance, ne sauront dissoudre une amitié sincère.