Jessica Thivenin prête à “s’arracher la peau”, “infestée de boutons” elle montre ses énormes plaques rouges au visage

Jessica Thivenin des “Marseillais” n’en peut plus. Très portée sur son physique, la starlette souffre de voir son visage couvert de plaques rouges. Elle veut arracher sa peau !

Que se passe-t-il pour Jessica Thivenin ? Toujours apprêtée sur ses clichés parfaits sur Instagram, la jeune femme a pour une fois osé s’afficher sans filtre sur Snapchat. Lundi 9 novembre, elle a en effet confessé à ses abonnés avoir de gros problèmes de peau. Et cela n’a pas l’air de s’arranger !

La vedette des Marseillais n’a pas hésité à partager son clavaire. “Je suis au bout de ma vie, ça me gratte les joues. Je ne le fais pas mais j’ai tellement envie de me gratter le visage. Pourquoi ça me fait ça ? Je ne sais plus quoi faire. Enfin si, il faut que j’aille voir un dermatologue mais je me demande s’il va trouver d’où ça vient.”

“D’ailleurs, je n’ai jamais eu de problème de plaques ou d’autres trucs. Je vais vous montrer sans filtre, il y a plein de petits boutons qui grattouillent”, a révélé la chérie de Julien Tanti. Pour preuve, la maman de Maylone a publié une photo d’elle sans filtre où l’on distingue nettement ses imperfections.

La starlette au bout de sa vie

Ensuite, Jessica Thivenin en a rajouté une couche en décrivant en détail ses malheurs. Elle se plaint d’être littéralement “infestée de boutons” ! “Ça fait un contour, ça s’arrête autour des yeux. Et j’ai des plaques sur les joues. C’est la première fois que j’ai la peau aussi dégueulasse. Ça me prend jusqu’à dans les cheveux.”

Ce jour-là, son seul espoir résidait dans son rendez-vous chez sa dermatologue. “D’ici là je n’aurais plus de peau parce que j’ai envie de l’arracher“, craignait-elle cependant. Ses abonnés lui ont fait remarquer qu’elle s’était beaucoup maquillée pour Halloween. Et que depuis, ses démangeaisons étaient apparues. Certains ont alors fait l’hypothèse d’une possible allergie. D’autres ont avancé une possible gêne à cause du masque que l’on porte très souvent pour se protéger du Covid-19.

Mise à l’écart pour son bain de foule à Halloween

Malheureusement, son rendez-vous chez sa dermatologue l’a énormément déçue. Elle a relaté l’expérience sur Snapchat. La vedette des Marseillais a enlevé son masque pour montrer ses plaques. Mais son médecin lui a aussitôt demandé de le remettre parce que Jessica a fait un bain de foule pour fêter Halloween. Très remontée par sa remarque, Jessica Thivenin dénonce une consultation qui ne s’est pas déroulée en bonne et due forme.

“Elle m’a donné une crème (…) Même pas, elle a regardé bien. Ça m’a trop tendu. Du coup, si j’avais su je serais restée chez moi. Finalement, ça n’a servi à rien puisqu’au final, j’ai baissé mon masque une seconde et c’était la fin du monde. Ensuite, elle m’a regardé, mais à deux mètres et demi… N’importe quoi ! Je vais rentrer chez moi. Si j’avais su, je n’aurais pas perdu deux heures de ma vie”, a finalement critiqué Jessica Thivenin. Sa colère ne va pas arranger les choses !