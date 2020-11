Jessica Thivenin prête pour un 2ème enfant, elle brise le silence et s’exprime !

Thibault Garcia serait prêt pour une nouvelle paternité. Par contre sa compagne Jessica Thivenin semble loin d’être emballée par l’idée. Déjà parents d’un petit garçon prénommé Maylone, le couple parait parfaitement épanoui. Mais le célèbre candidat des Marseillais a des envies d’agrandir la famille. Pour Jessica Thivenin, ce ne serait pas le bon moment.

Ce 31 octobre 2020, la jeune femme a passé un message très clair sur Snapchat. ” Hier Thibault me demandait quand est-ce que tu refais un second enfant ? Non, pas tout de suite, on vient juste de sortir la tête de l’eau, c’est juste maintenant qu’on kiffe. Il y a eu les problèmes de mon fils, le confinement, le tournage cet été, on est revenu, j’ai fait mes fesses et là je kiffe maintenant. Je me sens bien. Je suis heureuse ” a-t-elle déclaré.

Voir cette publication sur Instagram Toi ou rien ❤️ @thibaultgarcia Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin) le 29 Oct. 2020 à 10 :05 PDT

Jessica Thivenin ne semble pas donc prête pour une nouvelle grossesse. Même si elle n’est pas contre l’idée d’avoir un jour un deuxième enfant, pour elle, ce n’est pas le moment. De plus, les problèmes de santé de son fils ont été une épreuve difficile à traverser. En effet, dès sa naissance, Maylone a dû être pris en charge par les médecins. Le petit garçon avait des problèmes d’étouffements dus à une atrésie de l’œsophage. Durant de longues semaines, les jeunes parents ont véritablement craint le pire.

Très régulièrement, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont dû se rendre à l’hôpital avec leur enfant. Aujourd’hui, c’est un véritable sentiment de soulagement ; le petit garçon semble tiré d’affaire. Mais la maman n’a pas du tout envie de revivre cette expérience. La star des Marseillais compte donc bien pouvoir profiter de la vie. ” C’est juste maintenant qu’on sort la tête de l’eau, on kiffe ça va mieux, tout va bien. Mon fils il a un an, il est en forme. J’ai plus peur enfin j’ai moins peur. Je me sens mieux maintenant ” a expliqué Jessica Thivenin à ses fans.

Jessica Thivenin souhaiterait donc avoir un peu plus de calme dans son existence. Car il faut bien avouer que les derniers mois ont été lourds en émotion. En plus de la naissance de Maylone et de ses problèmes de santé, le déménagement du couple à Dubaï a aussi radicalement changé leur vie. Pour eux, ce besoin d’exil était devenu nécessaire. Car leur notoriété en France avait eu de lourdes conséquences. En effet, les deux vedettes avaient été véritablement harcelées par leurs fans. Dès lors, ils avaient pris la décision de prendre la direction des Émirats arabes unis, devenus le paradis de plusieurs stars françaises.

Sur place, ils ont notamment pu retrouver Nabilla Benattia et son mari Thomas Vergara. Mais pour Jessica Thivenin, le soleil de Dubaï n’est pas synonyme de vacances. En effet, elle est la star de téléréalité la plus suivie sur Instagram, avec près de 5 millions de followers. Elle profite de cette notoriété pour être une importante influenceuse sur les réseaux sociaux. De plus, le couple multiplie les projets. Mais Thibault Garcia qui a des envies de devenir à nouveau papa devra encore patienter. Car aujourd’hui sa chérie, Jessica Thivenin n’est pas prête. Comme elle le répète, pour l’instant elle a juste envie de kiffer la vie !