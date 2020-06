Jessica Thivenin rongée par la jalousie depuis qu’elle sait que Thibault Garcia voit d’autres femmes, elle s’exprime !

Jessica Thivenin et Thibault Garcia se rencontrent dans une émission de télé-réalité. Ils participent tous les deux aux Marseillais. Depuis plusieurs années, leur notoriété n’est plus à faire. Le couple vit dans une grande villa à Dubaï et sont les heureux parents de Maylone depuis environ 8 mois. Ils coulent des jours heureux mais c’était sans compter que les nouveaux projets de Thibault Garcia. En effet, il souhaite se mettre à la chanson et il oublie de préciser à Jessica Thivenin qu’il a va devoir côtoyer des jeunes femmes. Lorsqu’elle l’apprend elle ne parvient pas à garder son calme !

Jessica Thivenin et Thibault Garcia, un couple explosif

Jessica Thivenin se fait connaître du grand public dans la saison 3 des Marseillais, Les Marseillais à Rio. Elle est connue pour être l’ex de Julien Tanti. Ils ont une relation qui a des bas et des hauts durant plusieurs saisons. Malgré les ressentiments qu’ils ont l’un envers l’autres, ils finissent par se dire amis. L’aventure peut alors continuer pour tous les deux sur le chemin du succès de la télé-réalité. Et surtout sans toutes les tensions habituelles. Julien Tabti finira par se mettre encore couple avec Manon Marsault. Et Jessica Thivenin avec Thibault Garcia, depuis le 25 mai 2017.

Thibault Gracia est lui aussi une star de la télé-réalité. Mais Jessica Thivenin est l’une des personnalités les mieux rémunérées par son statut. Elle se positionne au même niveau que Nabilla en terme de revenus en 2017. Pour Thibault Garcia, tout commence avec la première saison des Marseillais, Les Marseillais à Miami. Thibault Garcia et Julien Tanti sont meilleurs amis avant même de commencer les tournages pour W9. Pendant près de quatre ans, il aura été le petit ami de Shana.

Au cœur des polémiques, ils parviennent à se retrouver et à s’aimer

Les polémiques ne sont pas rares autour des couples lorsqu’ils sont si exposés. Mais Jessica Thivenin et Thibault Garcia semblent avoir une relation solide. Ils se marient en 2018 et affichent leur bonheur sœur les réseaux sociaux.

Se faisant, Jessica Thivenin annonce de beaux projets à venir pour 2019. Et vous savez déjà qu’il s’agit de leur bébé, Maylone. En effet, le petit bout fête ses 8 mois le 7 juin dernier. Jessica Thivenin partageait alors une photo des plus attendrissantes pour marquer ce jour spécial.

Mais la jalousie de Jessica Thivenin vient faire trembler les fondations du couple

Avec tout cet amour, il est difficile de croire que la jalousie puisse s’immiscer dans ce couple. Et pourtant, ce sont les nouveaux projets de Thibault Garcia qui mettent le feu aux poudres. Le jeune papa décide de laisse de côté la télé-réalité pour se concentrer sur la musique. Son premier single fonctionne fonctionne bien et des opportunités sont alors à saisir pour continuer dans cette voie. Jessica Thivenin l’encourage et le soutient. Mais elle n’apprécie pas qu’il puisse passer du temps avec d’autres femmes. En l’occurence des danseuses qui vont travailler avec son homme des chorégraphies.

Si Thibaut Garcia s’étonne de la réaction de sa femme, c’est qu’elle ne l’aurait pas habitué à se montrer jalouse. Et Jessica Thivenin ne s’attendait pas à ce que les danseurs dont lui parlait son mari se transforme en danseuses lorsqu’elle regarde le texto du rendez-vous. Peut-être que Jessica Thivenin n’aurait pas été si jalouse si elle n’avait pas eu le sentiment que Thibault Garcia voulait lui cacher quelque chose. Et cela ne s’est donc pas arrêté là. En effet, Thibault Gracia explique à se fans sur Snapchat qu’il a reçu l’interdiction de parler avec les danseuses. D’après les ordres de sa femme, il n’a même pas le droit de leur dire bonjour.

Voir cette publication sur Instagram 😲 Une publication partagée par T Garcia (@thibaultgarcia) le 12 Juin 2020 à 3 :11 PDT

La nouvelle carrière de Thibault Garcia pourrait être mise en péril ?

Si la carrière de Thibault Garcia décolle dans la musique, il faudra bien que Jessica Thivenin mette de l’eau dans son vin. En effet, si elle n’adoucit pas son caractère côté jalousie, cela pourrait finir par la rendre dingue. Bien qu’elle souhaite le succès de son mari, Jessica Thivenin ne semble pas prête à le partager. Il faudra pourtant bien qu’il puisse partir en tournée si jamais sa carrière décolle. En attendant, il faudra compter sur la sincérité de son mari pour qu’elle se rassure. Tous les deux ont conscience de la solidité de leur couple et de l’importance de leur engagement l’un envers l’autre. Et le petit Maylone est là pour le prouver.