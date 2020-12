Jessica Thivenin totalement métamorphosée, ses profondes transformations physiques depuis ses débuts

En quelques années, Jessica Thivenin a opéré une véritable transformation de son apparence au fil du temps. Après ses débuts dans Les Marseillais il y a six ans, la jeune femme a décidé de changer quelques traits de sa personnalité physique. D’ailleurs, la belle blonde avoue n’avoir aucun problème a évoqué le sujet. Ainsi, elle n’a pas hésité à parler de chacune de ses interventions chirurgicales. LD People revient aujourd’hui sur ces nombreux passages par le bistouri.

Jessica Thivenin : elle n’est plus vraiment la même

Une jeune femme très satisfaite du résultat

En 2014, les fans de téléréalité ont pu découvrir pour la première fois le visage de Jessica Thivenin lors de sa participation aux Marseillais à Rio. Mais âgée aujourd’hui de 30 ans, elle n’a plus tout à fait la même apparence qu’à ses débuts. En effet, l’épouse de Thibault Garcia a eu recours à un grand nombre de passages chez les chirurgiens esthétiques. D’ailleurs parmi les stars du petit écran et des réseaux sociaux, elle est loin d’être la seule à avoir recours à ce genre de procédé.

Car en réalité beaucoup de vedettes de la téléréalité et du web reconnaissent aujourd’hui avoir également entamé une lourde et profonde métamorphose. Si certaines regrettent parfois leur choix, Jessica Thivenin assume complètement. D’ailleurs, elle se sent même mieux dans sa peau qu’avant ses interventions. LD People vous dresse donc la longue liste des modifications opérées par la maman du petit Maylone.

De la tête aux pieds

Déjà en 2014, Jessica Thivenin prend une décision radicale alors qu’elle vient de faire connaissance avec le monde des médias. En effet, la jolie jeune femme a opté pour une augmentation mammaire comme quelques-unes de ses collègues. De plus, elle avoue avoir régulièrement recours à des injections afin de rendre sa bouche plus généreuse. Dans la liste de ses interventions chirurgicales, il faut ajouter un implant dans le menton réalisé il y a 2 ans. Pourtant, tout ça ne s’est pas fait son mal. En effet, cette opération a été très longue à révéler un résultat optimal. ” Je suis hyper contente du résultat aujourd’hui. Mais il a mis plus de 6 mois à se mettre en place. Ça a été des crises de pleurs, je ne voulais plus qu’on me regarde. Je me disais que j’étais massacrée “.

En plus de son buste et de son visage, Jessica Thivenin a également décidé de revoir sa morphologie. Ainsi, lorsqu’elle porte aujourd’hui un pantalon moulant ou une robe ajustée au corps, le résultat est évident. Comme elle le dit elle-même, elle a “ un boule qui chamboule “ . Mais Jessica Thivenin a également changé d’apparence pour une toute autre raison. Du moins durant un certain temps ! En effet, l’ancienne compagne de Julien Tanti a pris une dizaine de kilos durant sa grossesse. Dès lors, elle a dû s’imposer des séances de sport intensives pour retrouver sa ligne de jeune fille. Mais grâce à une volonté de fer, Jessica Thivenin est finalement parvenue à atteindre son objectif. En tout cas en quelques années, la jeune et belle jeune femme sera passée par beaucoup de stades différents. Mais finalement, le résultat est loin d’être désagréable ! En tout cas, ses fans sont fous d’elle !