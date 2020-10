Jessica Thivenin très mal! Crises de paniques, d’angoisses, “Je n’arrive plus à respirer” que se passe-t-il?

Jessica Thivenin: L’ancienne starlette de télé-réalité est sujette à des crises d’angoisse à répétition. Le pire, c’est qu’elle n’arrive pas à les expliquer. Heureusement, l’influenceuse a pu compter sur sa communauté, et surtout sur son mari !

Jessica Thivenin n’en est pas à sa première crise. Déjà après son accouchement, elle faisait part à ses abonnés de son mal-être. Aujourd’hui, la jeune femme tente tant bien que mal de se remettre de ses opérations chirurgicales. La belle blonde s’était déjà fait refaire le nez, la poitrine, les lèvres et le menton. Elle avait également eu recours à une augmentation mammaire.

Pour la rentrée, Jessica Thivenin s’est offert une nouvelle paire de fesses. Seulement voilà, après son lipofilling (augmentation du volume des fessiers), la candidate des Marseillais a révélé faire des crises d’angoisse. Le 18 octobre 2020, la maman de Malone a expliqué à ses followers ce dont elle souffrait.

“Ce matin j’étais vraiment hyper pas bien (…) j’arrivais pas à respirer…”

Elle n’a pas hésité à jouer la carte de la transparence : “Hier j’ai passé une après-midi avec mes copines, c’était bien on s’est régalées mais là je suis fatiguée et ce matin j’étais trop pas bien, je faisais des crises d’angoisse en fait. Je vous ai déjà dit que je faisais des crises d’angoisse, avant ça m’arrivait souvent, maintenant ça m’arrive beaucoup moins. Et là ce matin j’étais vraiment hyper pas bien, crises d’angoisse, franchement j’arrivais pas à respirer… Bref ceux qui connaissent les crises vous savez… Là heureusement ça va mieux.”

“Il est trop gentil mon petit mari.”

Jessica Thivenin a réussi à sortir de sa torpeur. Peut-être grâce au soutien de son mari Thibault Garcia. Dans sa story, elle explique : “Il est trop gentil mon petit mari parce que ce matin j’étais pas bien je faisais des crises d’angoisse et j’étais pas bien. ll me serrait fort et du coup il a annulé tous ses rendez-vous pour rester près de moi.” L’accro à instagram tourne ensuite la tête vers lui et lui chuchote : “Je t’aime trop à la folie…”

Jessica Thivenin n’a pas un quotidien des plus serein. Lorsque Malone est né, la jeune maman a eu quelques frayeurs. Alors que la petite famille était au restaurant à l’étranger, son fils s’est arrêté soudainement de respirer.

« On est partis au restaurant. J’ai nourri Maylone comme d’habitude et quand j’ai fini de le nourrir je l’ai pris faire son rot, il est devenu tout bleu, tout violet ». En larmes dans cette story qui remonte à début 2020, elle poursuit : « j’ai commencé à paniquer parce qu’il était tout bleu et je l’ai donné à Thibault je lui ai dit ‘fais quelque chose’. Il ne savait pas quoi faire non plus, on était paniqués et d’un coup des bulles sont sorties de sa bouche, après y’a du sang qui est sorti.”

Elle s’attendait au pire

Elle s’attendait au pire : “On a commencé à se dire ça y’est c’est fini. Thibault a pris Maylone dans ses bras et on a couru jusqu’au taxi, on était complètement paniqués, on avait peur, on pleurait et tout le monde criait en même temps autour de nous ». Heureusement, Maylone s’en est sorti. Mais peut-être que cet événement a perturbé la maman qui fait aujourd’hui des crises d’angoisse. Il y a de quoi !