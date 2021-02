Jessica Thivenin va avoir un bébé! Elle s’inquiète pour sa grossesse après sa première échographie

Le 26 janvier dernier, Jessica Thivenin a annoncé sur les réseaux sociaux, être enceinte de son deuxième enfant. Une grossesse surprise découverte lors du tournage de la nouvelle saison des « Marseillais ». La rédaction de LD People va vous dire comment la jeune femme se sent.

Jessica Thivenin annonce la bonne nouvelle à ses abonnés

Bonne nouvelle. Jessica Thivenin Thivenin et Thibault Garcia vont de nouveau devenir parents. Une belle surprise pour la maman de Maylone, qui ne s’attendait pas à être enceinte aussi rapidement : « Alors, j’ai appris que j’étais enceinte, ici, sur le tournage, on voulait un enfant bien entendu, j’avais arrêté la contraception, donc je suis très contente, mais j’étais très surprise parce que la première fois ça a tellement mis du temps » a-t-elle expliqué.

🚨 INFO 🚨#LMAD : @JessicaThivenin a annoncé être enceinte de son 2 deuxième enfant sur Instagram ! 😍

C’est quelques jours plus tard que Jessica Thivenin s’est rendue à sa première échographie. Un moment qu’elle attendait et qu’elle appréhendait également puisque la jeune femme avait peur d’avoir des jumeaux. Finalement, tout va bien, il n’y a qu’un bébé et la grossesse se passe normalement : « Je suis trop contente parce que le bébé est au bon endroit et qu’il n’y en a qu’un. Même si j’adore les jumeaux, vu que j’ai déjà un enfant, je ne me sentirai pas d’en avoir trois. Deux c’est pour moi la limite« , a-t-elle notamment déclaré.

Jessica a peur de sa grossesse

Mais si la grossesse est une bonne nouvelle, Jessica Thivenin a tout de même très peur. En effet, sa première grossesse a été très difficile pour la jeune femme puisqu’elle avait dû être alitée plusieurs mois. Et la candidate de télé-réalité ne veut pas revivre ça : « Je ne vous cache pas que quand j’ai su que j’étais enceinte, je me suis mise à pleurer, je me suis effondrée, je me suis dit que ça allait recommencer. Tout le monde me remonte le moral, donc j’essaye de ne pas trop y penser, de me dire que ça va être cool mais c’est vrai que c’était un petit peu ma peur au début ».

Et pour que tout se passe pour le mieux, Jessica Thivenin a déjà décidé d’enlever plusieurs de ses habitudes, comme la cigarette. Mais elle a également décidé de suivre le protocole à la lettre : « J’espère de tout coeur que tout va bien se passer, je fais attention. Qui dit bébé, dit plein de choses que je ne peux plus faire. Il faut que je fasse attention aux aliments, aux viandes, je n’ai plus le droit aux crustacés… Tout ce que j’avais un peu laissé tomber !« . A la rédaction de LD People on espère que tout se passera bien pour elle.