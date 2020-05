Jesta (Koh-Lanta): confidence sur sa grossesse future, et dévoile une énorme erreur, c’est chaud !

Jesta est une ancienne candidate de Koh-Lanta. Elle et son mari d’ailleurs. Benoît Assadi a lui aussi été un aventurier de Koh-Lanta. Le couple s’était d’ailleurs retrouvé ensemble en finale, ce qui augmentait forcément les chance de remporter les gains. Aujourd’hui Jesta et Benoît ne vivent plus sur une île. Ils ont retrouvé la vie réelle et courante. Tant est si bien qu’ils se sont encore davantage encrés dans le réel en décidant de fonder une famille. Le petit Juliann n’a pas encore un an mais Jesta envisage déjà sa future grossesse.

Jesta revient sur ses erreurs lors de sa première grossesse

Jesta a vécut une première grossesse très particulière. En effet, elle avait pris beaucoup plus de poids que ce qui est recommandé par les médecins. Lorsque Jesta y repense, elle est fière d’avoir réussie à retrouver la ligne aujourd’hui mais elle ne souhaite pas oublier tout cela. Déjà parce que la grossesse est une phénomène marquant qui annonce la venue de Juliann. Et Juliann est l’un des être les plus importants de sa vie. Et ensuite et surtout parce qu’elle ne veut pas reproduire les mêmes erreurs. Les souvenirs servent d’exemples bien souvent. Les erreurs ne sont pas à regretter car elles sont autant d’occasions d’apprendre. Et pour Jesta, elle aura appris qu’elle devra faire attention à sa prise de poids pour sa prochaine grossesse.

Une prise de poids dangereuse pour la maman de Juliann

La maman de Juliann avait pris 28 kilos pendant sa grossesse. Un chiffre beaucoup trop important qui la mettait dans une situation délicate. Son corps n’était pas prêt à prendre autant de poids en neuf mois. Alors Jesta a souffert de douleurs dorsales notamment mais elle a également mis sa santé en danger. Pire encore, son alimentation permettait la croissance de son fils dans son ventre. Alors il faut faire attention à bien manger pour deux lorsque l’on attend un enfant. Jesta reconnaît que tout ceci n’est pas anodin et est prête à faire des efforts pour son futur enfant. En effet, avec Benoît et Jesta espèrent pouvoir donner un frère ou une sœur à Juliann rapidement.

Les leçons tirées de sa première expérience, Jesta souhaite pouvoir renouveler l’aventure

Le petit Juliann n’a pas encore un an. Mais lorsqu’il aura cet âge, les parents de Juliann aimeraient pouvoir mettre en route une deuxième grossesse. Avoir des enfants rapprochés en âge est une volonté du couple. pour Jesta, il est important que son fils grandisse avec ses frères et sœurs afin qu’ils soient proches les uns des autres. C’est ce que la jeune femme, ancienne aventurière de Koh-Lanta, raconte sur son compte Snapchat le 27 mai dernier. Lors de ses confidences à ses fans, jets explique aussi comment elle compte s’y prendre pour ne pas trop prendre de poids.

Pas de privation mais le respect d’un régime alimentaire sain et équilibré

Impossible de vivre pleinement sa grossesse avec des privations. Jesta se refuse alors à limiter les quantités dans ses assiettes ou à carrément s’interdire de creuser pour un encas. Jesta suivra ses envies mais mangera de bonnes choses. Pas de repas trop gras, trop salés ou trop sucrés pour sa future grossesse. Elle va simplement continuer le régime alimentaire qu’elle a adopté pour perdre ses kilos de la première grossesse. Des fruits, des légumes, tous les nutriments essentiels pour être en bonne santé. Jesta se prépare déjà mentalement à la suite. Elle sait que ce ne sera pas évident tous les jours mais elle a en elle les ressources pour atteindre ses objectifs. Elle a prouvé en perdant rapidement 28 kilos. Jesta est motivée car la santé n’attend pas.

Jesta peut être fière de ce qu’elle est en train de construire. Son mari et elle semblent pleinement épanouis et comblés. L’arrivée de Juliann leur a permis de se rencontrer sur l’essentiel. Ils sont à présent convaincu qu’il manque des frères et sœurs à leur fils pour que tout soit parfait. Jesta est en train de construire une petite famille exemplaire qui a de quoi faire rêver ses fans. Avec d’autres enfants, leur bonheur ne pourra que se multiplier. Et c’est tout ce que nous pouvons souhaiter à Jesta et Benoît pour la suite.