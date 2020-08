Jesta « Koh-Lanta » enceinte de son 2ème enfant, elle nous montre son bidon

Le couple d’aventuriers de Koh–Lanta, Jesta et Benoît attendent leur deuxième enfant. Une grande nouvelle qu’ils ont partagée sur leur compte Instagram.

Les anciens candidats de Koh–Lanta, l’île au trésor partage donc la grande nouvelle avec leurs fans. » Nous avons tellement d’amour à donner que nous sommes très heureux et reconnaissant de pouvoir agrandir notre famille à nouveau » déclarait Jesta Hillmann sur les réseaux sociaux. Avec son ventre arrondi, il devenait difficile de cacher cette grossesse : » Vous étiez nombreux à vous en douter, ça devenait de plus en plus compliqué de vous croiser dans les rues avec un ventre déjà bien arrondi, que j’ai un sentiment de soulagement intense ce soir, de ne plus avoir peur qu’on dévoile notre petit jardin secret, celui que nous vous cachions depuis quelques mois « . Une annonce qui semble donc un véritable soulagement pour l’ancienne aventurière qui semble néanmoins très heureuse de donner un petit frère à son fils né en 2019. »

C’était notre rêve depuis toujours d’avoir des enfants très rapprochés même si je ne vous cache pas que ce sera sûrement très sport à la maison avec une toute nouvelle organisation. Par contre nous allons encore une fois avoir bien besoin de vos précieux conseils, je vous préviens ! Mais put*** qu’est-ce qu’on est heureux !!! « . De son côté, le futur papa partageait également une photo de la petite famille visiblement heureux du futur événement. Sur ce joli cliché, on peut voir leur fils Julian porter un joli T-shirt sur lequel est écrit » Futur big brother 2021″.

Une famille qui s’agrandit pour le couple qui vient juste de fêter leurs 4 ans d’amour. Mais lorsqu’ils se sont rencontrés, ni l’un ni l’autre n’étaient prêts à entamer une histoire. Il faut bien avouer que les conditions particulières de leur rencontre n’était pas faites pour la séduction. Car Jesta et Benoît se sont en réalité vus pour la première fois lors de la 16e saison de Koh–Lanta. Un jeu d’aventure dont ils seront tous les deux les finalistes.

Et comme l’avouait Jesta, durant toute cette période, elle restait concentrée sur son objectif de remporter la victoire finale. Mais lors de la célèbre épreuve des poteaux, elle reconnaît avoir réellement commencé à s’intéresser à Benoît d’une autre manière. Bien que ce soit finalement son futur compagnon qui allait remporter la grande victoire, Jesta était tombée sous le charme, et les deux futurs tourtereaux avaient décidé de passer trois jours sur l’île paradisiaque après la fin des tournages. Ce serait durant cette période qu’ils soient véritablement tombés amoureux l’un de l’autre et qu’ils aient décidé de former un couple. Quatre ans après leur rencontre et la naissance d’un premier enfant, Jesta et Benoit sont très heureux de partager une autre grande nouvelle avec l’arrivée d’un nouvel enfant pour l’année prochaine.

Des événements qui se succèdent donc à grande vitesse pour les deux jeunes stars de Koh–Lanta qui surfent toujours aujourd’hui sur la vague de leur succès. Grâce à leur grande notoriété acquise dans le jeu d’aventure, le couple compte une énorme communauté sur les réseaux sociaux, et est notamment très actifs sur Instagram. Ils sont devenus de véritables influenceurs et publient quotidiennement des photos de leur vie ainsi que de leur fils.

Ce mercredi 5 août, Jesta Hillmann dévoilait une photo de son ventre rond pour la toute première fois. Vêtue d’un maillot de bain une pièce, Jesta Hillmann se réjouissait de partager son bonheur : » Tellement heureuse de voir mon corps s’arrondir une seconde fois pour créer la vie. Malgré une grossesse très facile pour Julian, je n’ai pas détesté, mais loin d’avoir adoré être enceinte. Trop impatiente de pouvoir profiter et savourer chaque changement et nouveauté que nous offre la grossesse. Cette fois-ci, j’appréhende ces 9 mois totalement différemment et je suis juste contente de vivre l’instant présent » confiait-elle visiblement très heureuse.

Des moments magiques pour la future maman, mais aussi pour l’épouse qui, ce samedi 1er août, adressait une déclaration enflammée au futur papa de son deuxième enfant : » Aujourd’hui ça fait 4 ans que je sais que j’aimerais cet homme jusqu’à mon dernier souffle. Je ne pouvais pas rêver mieux que toi, que nous. Merci pour tout. Je t’aime mon mari « . Une belle histoire d’amour pour les deux jeunes stars qui s’étaient rencontrées sur une plage paradisiaque, mais dans des conditions bien particulières. Alors qu’ils se sont installés dans le sud de la France, Jesta et Benoît sont aujourd’hui mariés et parents d’un petit Julian depuis juillet 2019. Les prochains mois, nous apprendrons donc si ce premier enfant aura bientôt un petit frère ou une petite sœur qui viendra agrandir la famille du célèbre couple.

Jesta et Benoît avaient donc, ces dernières semaines, organisé une grande fête d’anniversaire pour leur fils qui vient de fêter ses 1 an en offrant un cadeau très spécial au petit garçon. Même s’il est encore un peu jeune pour s’en rendre compte, Juliann reçoit en cadeau la promesse d’avoir dans la vie quelqu’un qui l’accompagnera tout au long de son parcours et que ce soit un petit frère ou une petite sœur, un compagnon de jeu, un compagnon de vie. Si les futurs parents sont très heureux de la nouvelle, ils imaginent bien qu’avoir deux enfants en bas âge en même temps, remodelait en profondeur leur quotidien, et que les nuits de ces prochains mois devraient être extrêmement courtes. Une maison qui sera donc très animée pour Jesta et Benoît, mais qui semblent, tous deux, prêts à relever tous les défis comme le font tous les parents.

Une aventure encore bien plus grande que celle de Koh–Lanta, car cette dernière ne durait que quelques semaines alors que celle qui les attend aujourd’hui va durer toute une vie. Si Benoît avait gagné haut la main l’épreuve des poteaux, ce sera l’épreuve des biberons et des couches qui l’attendent pour la seconde fois dans les prochains mois. Et pour Jesta, ce sera évidemment la même chose qui verra en plus son corps changer une deuxième fois après son premier accouchement. Elle n’aura pas donc pu profiter très longtemps de sa sublime ligne retrouvée. Mais pas de soucis pour la jeune femme quand on observe comment elle avait rapidement retrouvé sa belle silhouette après l’arrivée de Juliann en 2019.