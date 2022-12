Jeu vidéo John Wick : Lionsgate étudie les propositions pour le « grand jeu AAA »

Depuis quelque temps, le film d’action, intitulé John Wick, revient sur le devant de la scène. En effet, la date de sortie du quatrième volet de John Wick est prévue pour l’année prochaine, vers le mois d’avril. Avant la sortie de l’épisode 4 de John Wick, Jon Feltheimer du studio américain Lionsgate lance un projet de jeu vidéo AAA avec le film d’action des réalisateurs David Leicht et Chad Stahelski. Bien que le PDG de Lionsgate en soit encore à la phase de proposition pour le jeu AAA du film d’action John Wick, les fans de jeu vidéo attendent déjà avec impatience le résultat. Faisons le point sur les essentiels à connaître concernant le projet de jeu vidéo de la saga de John Wick.

Film d’action américaine : John Wick

Les adeptes de cinéma se rappellent de ce film d’action, réalisé par Leitch et Stahelski avec en tête d’affiche l’acteur Keanu Reeves. Pour ceux qui ne connaissent pas les films, vous pouvez trouver :

Le premier volet du film John Wick est sorti au cinéma en 2014 ;

Le chapitre 2 John Wick est sorti en 2017 ;

John Wick, chapitre 3, Parabullum est sorti en 2019 ;

Chapitre 4, John Wick sortira en 2023.

C’est un film dont le premier rôle est interprété par l’acteur Keanu Reeves. Ce film parle d’un tueur à gages à la retraite, contraint par la vengeance et l’obligation de reprendre du service. Dans le premier film, Keanu Reeves, incarnant le personnage de John Wick, est victime du vol de son mustang (1969) et de la mort de son beagle (un cadeau de sa défunte femme) par des Russes. Il se lance dans différents périples, prêt à tout pour retrouver les voleurs.

Tout rentre dans l’ordre dans le deuxième volet du film. Par ailleurs, John Wick est encore une fois contraint de se remettre au travail où il est engagé pour tuer un membre de la Grande table en Italie. De fil en aiguille, sa tête se retrouve mise à prix dans le monde entier.

Dans le troisième volet, John Wick, qui a transgressé les règles de l’hôtel Continental (en commettant un meurtre entre les murs de l’établissement), s’est fait excommunier par le directeur de l’hôtel Continental, Winston. John Wick se retrouve en cavale avec une récompense de 14 millions de dollars sur sa tête.

Quant au chapitre 4 de John Wick, celui-ci est encore en attente. Pour vous donner un aperçu avant la sortie officielle au cinéma, John Wick est complètement de retour dans le business. En effet, dans cette nouvelle partie, John Wick, interprété une fois de plus par Keanu Reeves, va faire face à la Grande Table tout en esquivant les nombreux tueurs qui veulent sa tête pour la récompense.

Pour ceux qui aiment les films d’action, il est conseillé de voir la saga de John Wick, vous ne serez pas déçu.

Pour les fans de jeux vidéo, sachez que Jon Feltheimer, le PDG de Lionsgate, vous a concocté une belle surprise : le jeu vidéo AAA de John Wick.

John Wick : l’adaptation pour le jeu vidéo

Le saviez-vous ? Les jeux vidéo sont aussi notés avec le sigle A désignant la meilleure note. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le sigle AAA désigne la haute qualité d’un jeu vidéo. Cela se résume à un budget de production et de marketing conséquents. De ce fait, les grands adeptes des jeux vidéo, que ce soit avec une PlayStation, ou Xbox ou une Nintendo, s’attendent à voir sur le marché un jeu vidéo doublé d’une belle promesse de vente pour toute l’année.

Aussi, si Lionsgate est en plein projet de réalisation pour les films John Wick, Jon Feltheimer, son PDG a déjà annoncé la production du jeu vidéo basée sur la franchise.

Il faut rappeler qu’il existe déjà un jeu relatif à la série de films John Wick : John Wick Hex. Le jeu John Wick Hex est un jeu de stratégie simple créé par Bithell Games. À titre informatif, Bithell Games a été fondé par Mike Bithell, un jeune concepteur de jeux vidéo. Il a su adapter le jeu John Wick Hex et d’autres jeux vidéo sur les supports suivants :

Un ordinateur ;

Un MAC ;

La PlayStation ;

La Xbox ;

La Nintendo Switch ;

L’iPad d’Apple.

Ainsi, Jon Leitheimer ne veut pas trop se prononcer sur le projet, mais affirme cependant la faisabilité du nouveau projet de jeu vidéo mettant sous les projections John Wick après le jeu John Wick Hex de Bithell Games. Le jeu John Wick Hex comporte 6 chapitres avec au total une quarantaine de niveaux. Certains joueurs ont réalisé des tests tout en signalant la possibilité de revenir sur les niveaux dans le jeu.

Selon toujours Leitheimer, la production de ce nouveau jeu serait plus conséquente et la qualité plus importante que celui du John Wick Hex, a traduit le célèbre site d’actualité américain Indiewire. Les fans des jeux vidéo attendent avec impatience l’évolution de cette nouvelle production. Toutefois, comme les réalisateurs sont encore occupés à terminer le quatrième volet du film John Wick, les adeptes des jeux vidéo devront patienter pour les détails.