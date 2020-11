Jo (L’amour est dans le pré) à l’hôpital, cliché sur son lit à la clinique, une épreuve très difficile de plus pour l’éleveur

Jo (Joseph) était l’un des candidats de L’amour est dans le pré en 2012, lors de la saison 7. Il est éleveur de bovins et a trouvé l’amour auprès de la belle Claire depuis un peu plus de trois ans maintenant. Ses fans le suivent depuis don passage à al télévision, sur Instagram. Ils apprenaient avec désarroi, le 2 novembre denier, qu’il était hospitalisé. Par les temps qui courent, la pandémie ne fait pas de cadeaux. Les fans de Jo ont alors été très inquiets de le voir sur un lit d’hôpital. Quelle était donc l’épreuve que l’éleveur découvert dans L’amour est dans le pré devait affronter ?

Jo inquiète les internautes en publiant un image de lui dans un lit d’hôpital

Jo et Claire rayonnent de bonheur depuis l’annonce de leurs fiançailles. Mais une ombre vient s’ajouter au tableau. Comme si la pandémie ne suffisait pas, voilà que Jo se retrouve sur un lit d’hôpital. Heureusement, c’est avec le sourire qu’il partage cette nouvelle à ses abonnés. L’ancien candidat de L’amour est dans le pré refuse de se laisser abattre. Jo devait subir une intervention pour évacuer des calculs rénaux de son organisme. Bien que douloureuse, il s’agit d’une intervention classique qui n’engagent pas de complications. Un soulagement pour ses fans qui apprennent les raisons de son hospitalisation en parcourant les commentaires. Car Jo n’a pas donné tout de suite d’explication suite à cette publication. Il s’est contenté de partager la nouvelle en remerciant le personnel soignant et sa fiancée. Et surtout de dire qu’il allait très bien.

Une intervention bénigne quoi que douloureuse

Les abonnés de Jo ont dû se faire un sang d’encre, imaginant le pire. Mais comme Jo, ils ne montrent pas leurs inquiétudes et se concentrent sur le positif. Alors, sans trop se demander ce qu’il est arrivé à l’éleveur de L’amour est dans le pré, ils se sont pressés de se réjouir de sa bonne santé retrouvée et lui ont souhaité une convalescence rapide.

Claire et Jo sont très amoureux et ne manquent pas d’attendrir les abonnés Instagram de l’ancien candidat de L’amour est dans le pré. Son sourire en dit long sur son bonheur. Car avoir une telle bonne humeur depuis un lit d’hôpital n’est effectivement pas donné à tout le monde. Un bel exemple de positivité que ses fans retiendront. Car les nouvelles ne sont que peu réjouissantes ces temps-ci, en plein reconfinement dû à la deuxième vague qui frappe la France de plein fouet. Jo et Claire se concentrent donc sur le positif et puisent leurs forces dans l’amour qu’ils se portent mutuellement. Décidément, les futurs mariés sont de véritables sources d’inspiration.