Joey Starr se confie sur son emprisonnement et sa difficile solitude, c’est chaud !

Ce samedi 13 février, Paris Première recevait Joey Starr. L’ancien chanteur du groupe NTM a évoqué son séjour en prison, en 2009.

Samedi 13 février, Paris Première va consacrer un nouvel épisode d’Extravagantes à Joey Starr. Pour l’occasion, les cinq transformistes perchés sur de talons hauts vont dorloter l’ancien rappeur du groupe NTM. Réputé pour son sang chaud et son caractère incorrigible, le chanteur trouvera facilement sa place aux côtés de Soa, Brenda, Patachtouille, Corrine et Oiseau Joli pour un programme haut en couleurs.

Karine Le Marchand fait des confidences sur Joey Starr

Télé Loisirs a d’ores et déjà dévoilé en avant-première certains extraits de l’émission. L’ex-compagne de l’artiste, la présentatrice Karine Le Marchand, rapporte ainsi que l’année 2009 s’est montrée particulièrement difficile pour lui. Pendant la phase du « purgatoire » face au personnage de Patachtouille, le rappeur du groupe NTM a révélé que sa condamnation de deux ans de prison, dont six mois ferme, pour « violences volontaires avec menaces d’une arme et destruction de bien privé » s’était très mal passée.

En effet, ce moment de sa vie représente pour lui un gros passage à vide. Ses fils lui « manquaient ». Il ne regrette pourtant pas le moins du monde cette épreuve. Car Joey Starr reconnaît qu’il avait besoin de « se retrouver » face à lui-même. « Et quand t’as ça, quand t’as l’inspiration et que tu peux le poser sur papier, c’est des moments où tu arrives à suspendre le temps« , a-t-il ainsi témoigné dans l’émission d’Extravagantes.

Joey Starr: “Même au niveau sonore, tout s’arrête quoi.”

Derrière les barreaux, Joey Starr a ainsi écrit « Egomaniac ». Il présente cet album comme « un truc très intimiste et personnel« . L’artiste se trouvait tout seul pendant de longues semaines. L’occasion idéale pour réfléchir. Grâce à cette expérience hors du temps, Joey Starr se laisse aller à plus de confidences. « J’avais un tas de questionnements« , a-t-il ainsi indiqué. « Et puis d’un seul coup je me suis retrouvé tout seul. Même au niveau sonore, tout s’arrête quoi. Tu commences à penser très fort et c’est bien de pouvoir l’écrire. L’imaginaire… Tout revient. J’ai mis du temps à demander la télé par exemple, je faisais des réserves de ce que j’entendais en promenade, les conversations des gens… », a-t-il enfin témoigné. Cet opus paraît alors à sa sortie de prison.

“Je sais qu’au fond, tu es très gentil.”

Si Karine Le Marchand a témoigné, c’est que l’animatrice de M6 s’est rabibochée avec son ex-compagnon. Régulièrement, ils se témoignent mutuellement d’attendrissantes attentions sur les réseaux sociaux. Au sein de la rédaction de LDpeople, ça nous touche beaucoup !

En mars 2020, la meilleure amie de Stéphane Plaza l’a reçue sur Instagram lors d’un live spécial célibataire. « Je ne veux pas qu’on se moque. Il y a Didier, Joey Starr, qui est connecté. Évidemment. Toi, Didier, tu ne dis pas de méchancetés car je sais qu’au fond, tu es très gentil. » avait-elle lâchée.