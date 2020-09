Joey Starr se fait clasher violemment par Booba (vidéo choc)

Joey Starr est beaucoup plus sage aujourd’hui qu’il y a quelques années. Toujours conscient d’être un “électron libre”, la paternité lui permet de gagner en maturité et en calme. Mais avant qu’il devienne le père de ses enfants, Joey Starr sait qu’il n’a pas été un ange. Booba ressort les vieux dossiers afin de mettre Joy Starr dans une situation délicate. Booba est connu pour aller au clash sans prendre de gants et la dernière grosse affaire à ce propos est son altercation avec le rappeur Kaaris. Et cela à son importance pour comprendre pourquoi Booba décide se s’attaquer à Joey Starr. Tous les détails dans la suite de l’article.

Joey Starr au cœur d’une polémique à cause de son ex ?

Joey Starr est un rappeur, acteur et producteur de cinéma. Sous son vrai nom, Didier Morville, il a une belle carrière derrière lui. encore cette année, il est à l’affiche d’un long métrage. Depuis 2008, le cinéma est la principale activité de Joey Starr. Mais pour ce qui est du rap, l’histoire retiendra qu’il est l’un des célèbres membres du groupe NTM. Un véritable groupe pilier du rap des années 1990. En effet, ce groupe marque le rap français de manière indélébile, quoi qu’en disent les nouveaux arrivés dans le “Rap Game”.

Booba continue quant à lui de faire du rap. Aussi, il reste très présent dans les polémiques qui entourent la sortie des albums. On dernier album sort en 2020 et il n’a pas finit de faire parler de lui. en revanche, ce n’est pas qu’avec sa musique qu’il se fait connaître du grand public. En effet, même les personnes qui ne s’intéresse pas aux rap n’ignorent pas qui est Booba. Car il fait partie de l’actualité diverse lorsqu’il se bat avec Kaaris. Les clashs sont monnaie courant dans le “Rap Game” d’aujourd’hui et c’est effectivement Booba qui est l’un des pionniers dans le genre.

Booba attaque Joey Starr directement

Le clash de Booba et de Joey Starr se fait sans le concours direct de l’ancien de NTM. En effet, c’est une des ex-compagnes de Joey Starr va s’en prendre à Booba sur les réseaux sociaux. Karine Le Marchand, connue pour être la présentatrice de L’amour est dans le pré, partage un jour une vidéo qui va mettre le feu aux poudres. Dans sa story Instagram, l’animatrice va filmer des animaux en train de se battre. Elle va alors condamner la violence mais ne se gênera pas pour comparer ces animaux à Booba et Kaaris.

Booba n’appréciera pas du tout que l’ex-compagne de Joey Starr se moque de lui impunément. Alors, pour lui répondre il va dénoncer son hypocrisie en indiquant que Joey Starr a déjà été condamné pour violences. Il insiste sur le fait qu’il ait commis des violences contre les femmes ainsi que contre les animaux. Et il terminera ses propos en insultant Karine Le Marchand de “cloche”. Aussi, pour illustrer ce qu’il pointe du doigt, il va ressortir une vieille vidéo incriminante pour Joey Starr. En effet, il s’agit du rappeur en train de se battre avec un singe. Le petit singe est sans défenses et Joey Starr semble se défouler sur lui. Booba partage alors cette vidéo aux yeux de tous dans une story Instagram.

Booba n’a plus de compte Instagram

Mais à vrai dire, il ne s’agit pas du compte personnel de Booba. En effet, son compte Instagram est clôturé depuis le mois de janvier 2020 car il n’aurait pas respecter les règles d’utilisation du réseau social. Aussi, cela explique sans doute pourquoi Joey Starr ne prend pas le temps de rentrer dans le jeu de cette polémique. Ni pour défendre Karine Le Marchand, ni pour faire taire Booba, Joey Starr se moque complètement de ce qui font de ce débat une question d’actualité.

Joey n’est plus un rappeur nerveux qui réagit au quart de tour

Sur son compte Instagram, Joey Starr préfère s’amuser et rire. Il partage souvent des textes humoristiques, des blagues ou encore des images amusantes. Sous ce genre de publication, il ajoute des hashtags qui indique également se moquer de ce que les gens en diront. Il sait que certains des internautes ne s’amuseront pas de ses vannes et ces derniers n’ont qu’à passer leur chemin. Alors ce n’est pas une vidéo vieille de plusieurs années qui va aujourd’hui l’empêcher de dormir.

Joey Starr est bien loin de toutes ces considérations. Il n’est plus dans les polémiques des rappeurs actuels et s’en porte bien. Attentif à ses enfants et à sa carrière dans le cinéma, Joey Starr en a finit avec ces puérilités. Cependant il faudra veiller à ne pas trop titiller l’ancienne star du rap. Car le jaguar qui sommeille en Joey Starr pourrait surgir et faire un carnage. Cela dit, pas de doutes que cette polémique s’essouffle rapidement si personne n’entre dans le jeu de Booba. Joey Starr ne sera bientôt plus pour longtemps la cible de Booba qui trouvera une autre personne plus réactive avec qui se clasher. Car les clashs sont aussi un moyen de faire parler de lui sans efforts.

Le père de Matisse et de Khalil est rangé mais il ne faudra pas trop tenter de l’agacer. Alors que Booba ne semble pas forcément s’assagir avec la paternité. Mais cela a peut-être davantage de rapport avec la poursuite de sa carrière dans le rap ?