JoeyStarr, endeuillé, il reçoit le soutien inattendu de Karine Le Marchand

JoeyStarr semble avoir l’âme en peine. En effet, le célèbre artiste vient d’apprendre une très mauvaise nouvelle ces derniers jours. Sur son compte Instagram, l’ancien membre du groupe NTM partage donc sa tristesse d’avoir perdu un être cher. Dès lors, les messages de soutien affluent par centaines sur les réseaux sociaux. Mais l’un d’eux, paraît quelque peu surprenant. En effet, son ex-compagne Karine Le Marchand témoigne toute sa sympathie dans cette période compliquée. Pourtant, les deux stars semblaient loin d’être en bons termes. LD People revient sur ce dossier brûlant.

JoeyStarr : Karine Le Marchand partage sa douleur

Un couple de feu

Selon plusieurs informations, JoeyStarr et Karine Le Marchand auraient en effet vécu une véritable idylle il y a quelque temps. Pourtant, ni l’un ni l’autre n’avait vraiment confirmé ces rumeurs. Mais certains indices laissaient véritablement penser qu’ils se sont rapprochés à un moment. Mais visiblement, leur histoire n’aura pas tenu. Dès lors, le rappeur et l’animatrice de M6 auraient mis un terme à leur histoire. D’ailleurs, Karine Le Marchand n’a pas toujours été tendre avec le chanteur et comédien. Certaines de ses sorties sur les réseaux sociaux étaient ainsi loin d’être élogieuses pour son ancien compagnon.

Mais visiblement, le temps a passé. Et comme toujours, les moments difficiles permettent de reconnaître véritablement ses amis. En plein deuil, JoeyStarr peut donc apparemment compter sur la présence, du moins virtuelle, de son ancienne relation. Après avoir publié un message en hommage de son ami disparu, JoeyStarr reçoit en effet un grand nombre de soutiens. Parmi ceux-ci, Karine Le Marchand se joint à son chagrin. LD People vous explique tout.

Karine Le Marchand évoque un homme » gentil «

JoeyStarr publie en effet un cliché sur son compte Instagram en la mémoire de son » pote « disparu. Il y a quelques jours, Richie, un célèbre photographe très connu dans le monde du show-business a effectivement tirer sa révérence. Dès lors, JoeyStarr livre un émouvant témoignage de son amitié envers » son frère » décédé. » J’ai perdu un pote… Un frère ! Quelqu’un qui m’a magnifié avec son œil. Alors, oui, en ce moment, c’est l’hécatombe. Mais toi, tu es un humain hors pair, rare. Tu vas me manquer fort ! « . Apparemment, très touché par ce décès, l’artiste souhaite donc lui adresser ces quelques mots. D’ailleurs, cette publication a rapidement suscité l’émotion sur la toile. Près de 25 000 personnes ont immédiatement liké ce message très touchant.

Les commentaires étaient également très nombreux afin de soutenir JoeyStarr dans ce moment plus que difficile. Et même Karine Le Marchand n’a pas hésité à soutenir son ancien » ami « . De plus, elle semblait très bien connaître le photographe disparu. Elle parle ainsi d’un homme » tellement gentil « . L’animatrice se dit également » choquée « . Elle reconnaît également avoir été touchée par » la bienveillance « de cet homme. En tout cas, ce message n’est pas passé inaperçu. Car retrouver JoeyStarr et Karine Le Marchand sur le même sujet était presque inespéré. En effet depuis leur supposée séparation, les deux vedettes n’affichent plus aucun contact. Comme quoi parfois les circonstances les plus douloureuses, peuvent rapprocher les êtres.