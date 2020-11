JoeyStarr et Karine Le Marchand, retour sur leur relation très mystérieuse, énigmatique!

Comme chaque semaine le dimanche, Sept à huit consacre l’un de ces reportages à une star marquante de notre époque. Ce 22 novembre 2020 l’émission fait un long portrait du chanteur et acteur JoeyStarr. Connu pour son succès grâce au groupe NTM, le showman est également devenu un acteur très couru. Ce programme est également l’occasion de revenir sur les femmes de sa vie. Et notamment sur sa relation avec l’animatrice Karine Le Marchand.

JoeyStarr et Karine Le Marchand amour ou amitié ?

Un artiste et une personnalité forte

Adulé ou détesté, en tout cas JoeyStarr ne laisse personne insensible. Connu pour ses coups de gueule, l’artiste paraît aujourd’hui plus assagi. Papa de trois enfants, il n’est plus la star qui fait la une des médias pour des coups de colère devenu célèbres. En revanche, il a véritablement acquis une stature de comédiens de premier plan. Pour rappel, son interprétation d’un flic dans Polisse reste encore gravée dans toutes les mémoires. Du côté de sa vie privée, JoeyStarr reste beaucoup plus discret. On lui connaît une relation amoureuse passée avec Béatrice Dalle. Mais il demeure plus secret sur le reste de ses conquêtes. Notamment avec Karine Le Marchand…

Néanmoins, JoeyStarr et Karine Le Marchand ont semblé être très proches à une époque. En effet, il y a deux ans, ils n’hésitaient pas à afficher une réelle complicité. Pourtant, ils n’ont jamais confirmé vivre une histoire d’amour. Aperçus ensemble sur les réseaux sociaux, mais également lors des événements à Paris, la nature de leur relation reste une énigme. Même si de nombreux articles leur sont consacrés à cette période. Cependant, ni l’un ni l’autre ne confirme ce pseudo ou réelle idylle. Encore aujourd’hui, le mystère plane !

Quelques indices troublants !

Durant l’année 2018, JoeyStarr et Karine Le Marchand semblent assez complices. Pourtant, au mois de juin, un message de la belle présentatrice laisse deviner une déception amoureuse. ” Le plus chiant quand on quitte une personne, c’est de retoucher les photos (…) “. De plus quelques rumeurs vont beaucoup plus loin. Car certains imaginent que les deux amis sont véritablement en froid. Mais la présentatrice de L’amour est dans le pré veut remettre les points sur les i. Pour elle, c’est du ” n’importe quoi “.

Karine Le Marchand se veut très précise concernant sa relation avec JoeyStarr. ” Je ne me suis pas exprimée, je n’ai ni confirmé ni démenti “. L’animatrice de M6 rappelle seulement les circonstances de leur rencontre. ” Je l’ai rencontré dans un cadre professionnel et il a posté une photo de nous deux. Plus tard, il a posté une photo de moi en train de dormir. J’ai fait la même chose deux mois plus tard… Mais ce n’était pas de l’exposition “. Dès lors, tous les scénarios restent envisageables. Même si finalement, seules les deux stars connaissent l’exacte vérité. Mais en tout cas, ils paraissent encore aujourd’hui être proches. Pour preuve, JoeyStarr ne manque pas de liker les publications de la nouvelle présentatrice de La France a un incroyable talent. Alors, amour ou amitié, cela reste dans leur cercle privé.

