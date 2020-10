JoeyStarr parle de sa relation avec Florence Arthaud: “On faisait des trucs bizarres” il dit tout !

Ce vendredi 2 octobre, l’artiste JoeyStarr a rendu hommage aux femmes de sa vie. Invité au micro d’Europe 1, il a notamment parlé de Florence Arthaud. La navigatrice a disparu en mars 2015 dans un terrible accident d’hélicoptère. Avec elle, le chanteur passait des soirées mémorables à base d’opioïdes et de lecture de pièces de théâtre.

Invité sur les ondes d’Europe 1, Joey Starr n’a une fois de plus pas mâché ses mots. Il n’a pas hésité à entrer dans le détail de sa relation avec Florence Arthaud. La navigatrice fait partie des femmes qui ont compté dans sa vie. Florence Arthaud est morte il y a 5 ans déjà, dans le crash d’hélicoptère qui a décimé l’équipe de l’émission « Dropped ».

Joey Starr se rappelle de ses frasques avec Florence Arthaud comme si c’était hier.

Le 9 mars dernier, les proches de la navigatrice rendaient un ultime hommage à celle que l’on surnommait « la petite fiancée de l’Atlantique ». Ses admirateurs se sont également joints à l’événement. Pour Joey Starr, il se souvient de ses frasques avec Florence Arthaud comme si c’était hier. Au micro d’Europe 1, l’ex-leader du groupe NTM s’est laissé allé à quelques confidences : “On a fait des trucs bizarres… On prenait des opioïdes, des trucs comme ça…”

Son nouveau single de son duo avec Tuco

Joey Starr entame une nouvelle carrière dans la musique. Il vient de créer un nouveau duo avec Tuco. L’interprète de Métèque sort cette semaine le nouveau single de cette formation, qui s’intitule Culture. Sur les ondes, il a donc fait la promotion de ce titre mais aussi de son ancien groupe mythique NTM. Les fans du duo Joey Starr – Kool Shen se réjouissent déjà : un film consacré à NTM sortira bientôt.

Le bourreau des cœurs a une pensée pour les « “femmes de [s]a vie“.

Au cours de sa conversation avec Michel Denisot, JoeyStarr est donc revenu sur les moments forts de sa vie. Il a notamment mentionné les personnalités qui l’ont profondément marqué. Et le bourreau des cœurs a eu une pensée pour les « “femmes de [s]a vie“. Florence Arthaud tient une place toute particulière dans le cœur dans l’acteur de Polisse.

« Et on allait embrasser le cul de Dieu comme dirait Artaud »

“On a fait des trucs bizarres, on a fait des trucs très bien, je me rappelle qu’on se mettait la tête dans le guidon mais on faisait des lectures, a révélé JoeyStarr sur ses moments passés avec la navigatrice. « C’est là que j’ai découvert Artaud [Antonin Artaud, théoricien du théâtre, NDLR]… On prenait des opioïdes, des trucs comme ça, et on allait embrasser le cul de Dieu comme dirait Artaud (…) Je lisais Artaud avec Arthaud, donc forcément ça grince…” a-t-il poursuivi.