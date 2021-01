JoeyStarr remet violemment à leurs places des internautes critiques sur son look!

JoeyStarr est un artiste complet et engagé. Pilier du hip-hop français, il se consacre ensuite au cinéma. En parallèle, il travaille à faire émerger de jeunes artistes dans le monde de la musique, réputé difficile. Enfin, il milite également contre le racisme en tant que co-fondateur du collectif “Devoirs de mémoires”. À 53 ans, JoeyStarr est un artiste incontournable. Mais il est aussi réputé pour son franc parlé et son côté très spontané disons. LDPeople vous propose de découvrir la dernière publication dans laquelle il pose, et de découvrir comment il répond à ses détracteurs. Les réponses de JoeyStarr sont des pépites qui valent le détour.

JoeyStarr n’a toujours pas sa langue dans sa poche

JoeyStarr n’a pas de temps à perdre avec ceux que l’on pourrait qualifier de “haters”. Néanmoins, il n’aime pas se faire marcher dessus sans rien dire. Ce n’est pas parce qu’il est une personnalité publique qu’il autorise les internautes à casser du sucre sur son dos. Au contraire, il se régale à les remettre à leurs places lorsque ces derniers vont trop loin. Vendredi 1er janvier, le rappeur poste une photo de lui sur son compte Instagram. Fait rare car il est plutôt adepte d’y partager des mèmes et autre blagues à l’humour décapant. Mais pour une fois, il publie donc une de ses photos et ce n’est pas pour souhaiter une bonne année à ses followers, cela serait trop conventionnel pour JoeyStarr. En revanche, il ne renie pas toutes les conventions car il ne saurait échapper à celle qui consiste à recevoir des critiques de la part des internautes.

En effet, quoi qu’il se passe en ligne, il y en a toujours qui sont prêts à émettre des critiques. Pour une photo de lui, il se voir donc taxer de drogué, critiqué pour sa tenue vestimentaire, son manque de sourire, sa posture, bref, tout y passe. Les vedettes sur Instagram ont l’habitude de laisser couler. Répondre aux “haters” relèvent en général d’une perte de temps significative. Mais pour JoeyStarr, c’est un jeu dans lequel il est passé maître.

L’artiste excelle dans l’art de mettre les choses au clair, il a toujours le dernier mot

Sa répartie est cinglante et lui vaut des compliments de la part de ses fans. Certains se délectent de se promener dans les commentaires pour y apercevoir les “haters” se faire remettre à leurs places par la star. LDPeople vous propose donc de découvrir cette publication qui fait le buzz. Et nous vous conseillons de vous perdre dans les commentaires de cette dernière pour constater la répartie de JoeyStarr.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joeystarr (@joeystar_r_dah_punkfunkhero)

Enfin, notons tout de même que JoeyStarr ne cherche pas la bagarre pour une fois. L’artiste remet les internautes aux propos déplacés à leurs places en ponctuant ses messages de petites attentions tendres. Certains y verront de l’ironie si ils connaissent bien le rappeur. Mais d’autres se diront plutôt qu’en réalité cela l’amuse de répondre à ses détracteurs et de leur clouer le bec. Dans tout les cas, c’est effectivement une source de distraction intarissable.