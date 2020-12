Joey Starr très énervé par Anne-Elisabeth Lemoine, il la dézingue violemment la présentatrice sur le plateau

” Dans sa nouvelle émission 6 à la maison, Anne-Elisabeth Lemoine aurait mieux fait de tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. En effet, ce mercredi 16 décembre, la présentatrice a eu une réplique condescendante envers son invité JoeyStarr. Mais celui-ci n’a bien sûr pas eu de problème pour lui répondre du tac au tac.

Début décembre, Anne-Elisabeth Lemoine présentait sa nouvelle émission 6 à la maison. C’est “la possibilité de recevoir, sur un plateau, des artistes qui revivent, avec nous, les sensations de leur dernière représentation. Devant leur public, touchés par une émotion palpable.” Dans les colonnes du magazine Télé 7 jours, elle poursuivait : “Tous les soirs, on se rappelle un peu quel miracle c’est de remplir des salles de cinéma. De théâtre, de concert...” Le moins qu’on puisse dire, c’est que quand elle a reçu le chanteur et acteur Joey Starr, l’émotion palpable ce jour-là, c’était l’agacement de son invité.

« A l’époque on avait les yeux huileux dès qu’on la voyait ! »

Anne-Elisabeth Lemoine a en effet demandé à l’ancien leader du groupe NTM la chanson qu’il préférait dans le répertoire d’Eddy Mitchell. « Déjà, il y a La dernière séance (…) Et euh, après ça commence par des images d’abord. », commence par répondre Joey Starr. L’artiste parle alors de la comédienne Véronique Jannot, véritable fantasme pour toute une génération : « Nous à l’époque on avait les yeux huileux dès qu’on la voyait ! »

View this post on Instagram A post shared by Joeystarr (@joeystar_r_dah_punkfunkhero)

Joey Starr : “Je donne l’impression de dire n’importe quoi ?”

Anne-Elisabeth Lemoine qui visiblement pense que son invité répond à côté lui rétorque “mais c’est Voulzy qui…” puisqu’elle pense à un duo de Laurent Voulzy et Véronique Jannot. La journaliste aurait mieux fait de se taire. « Non, c’est elle qui est dans le clip de Couleur menthe à l’eau ! Si vous me laissiez finir aussi ! » lui lâche alors l’ancien acolyte de Kool Shen, soutenu par Eddy Mitchell présent à ses côtés. Au sein de la rédaction de LDpeople, il est vrai que l’interruption brutale d’Anne-Elisabeth Lemoine nous a paru très mal venue !

View this post on Instagram A post shared by Joeystarr (@joeystar_r_dah_punkfunkhero)

« Je donne l’impression de dire n’importe quoi à chaque fois que j’ouvre la bouche, c’est ça le projet ? ». Sûrement mal à l’aise, Anne-Elisabeth n’a pas relevé cette deuxième remarque.

Joey Starr : Élue femme de l’année Télé 7 jours !

En tous cas, l’animatrice pourra se consoler. Car elle vient d’être élue femme de l’année Télé 7 jours. A cette occasion, elle a confié au magazine Télé 7 jours. “Je suis flattée, mais on reste calme. Je ne suis pas encore Marianne, qui figure dans toutes les mairies !” Elle se dit finalement comme toutes les femmes et toutes les mamans. “Je connais la charge mentale. Quand je rentre le soir, à 20 h 45, mon fils me dit, du fond de son lit : « Oh, maman, tu rentres tôt ! » Chaque matin, nous faisons un jeu, tous les deux, dans le lit. C’est notre moment. C’est dur, parfois, mais je sais que je ne suis pas la seule (…)”