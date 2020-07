Johnny Depp est accusé de violences conjugales, ses ex viennent briser le silence !

Johnny Depp est en ce moment au cœur d’un procès qui fait couler beaucoup d’encre. En effet, son ex-femme Amber Heard l’accuse de violences conjugales. Elle est entendu dans le cadre du procès que fait Johnny Depp au Sun. Un journal qui a relayé les propos d’Amber Heard sur Johnny Depp et que l’acteur attaque pour diffamation. Cependant, le 20 juillet, Amber Heard a fait des déclarations qui dépeignent Johnny Depp comme un monstre cruel. Dans ce procès, le comédien peut compter sur le soutien de ses ex-femmes et compagnes qui viennent témoigner en sa faveur.

Johnny Depp peut compter sur ses anciens amours pour le défendre

Johnny Depp ne pensait certainement pas vivre un procès si retentissant. Mais son ex-femme, Amber Heard, semble tenir à ce que sa version des faits soit validée. Johnny Depp fait alors de son mieux pour se défendre. Le témoignage de son ex-femme fait froid dans le dos. Mais Vanessa Paradis, Winona Ryder ou encore Lori Anne Allison viennent témoigner pour certifier qu’elles n’ont jamais connu de violences de la part de Johnny Depp.

Voir cette publication sur Instagram Hello everyone… filming something for you now… gimme a minute Une publication partagée par Johnny Depp (@johnnydepp) le 16 Avril 2020 à 7 :12 PDT

Vanessa Paradis aura passé 14 ans de sa vie avec le comédien. Ensemble, ils ont deux enfants et leur entente est restée amicale. Lily-Rose et Jack n’en reviennent pas de voir leur père attaqué de la sorte sur la place publique. L’aînée aura même voulu témoigner en faveur de son père. Mais les avocats de Johnny Depp lui aurait déconseillé de le faire. Toujours est-il que d’autres femmes, proches du comédien, sont prêtes à venir à la barre. Vanessa Paradis la première tenait à donner sa version des faits. Pour elle, son ex-mari ne saurait pas être un homme violent. Il est encore aujourd’hui un père admirable et il n’a jamais levé la main sur elle, ni sur eux. De plus, il n’aurait même jamais montré de colères excessives au point de les inquiéter.

Les anciennes relations du comédien ne l’imaginent pas pouvoir être violent

Winona Ryder aussi souhaite défendre Johnny Depp. En effet, elle aura vécu avec le comédien de 1989 à 1993. Un amour passionné qui n’aura que peu duré mais qui a beaucoup compté pour les acteurs. Johnny Depp se fera même tatoué le prénom de sa compagne sur le corps suivi de « pour toujours ». L’actrice tenait donc elle aussi à faire savoir à la Cour que Johnny Depp n’était pas ce genre d’homme. L’homme violent et possessif qu’Amber Heard décrit.

Enfin, c’est la première épouse de Johnny Depp qui rejoint le cortège des ex-femmes et compagnes venues défendre le comédien. Il s’agit de Lori Anne Allison. Elle ne cache pas son émotion de savoir Johnny Depp en prise avec la justice. Pour elle, c’est inconcevable qu’il puisse être accusé de violences conjugales. En effet, elle déclare que le comédien a un grand cœur et qu’elle est incapable de l’imaginer violenter qui que ce soit. Elle ajoute ne l’avoir jamais vu être violent. Ni envers elle, ni envers d’autres personnes. Elle espère alors qu’il sera rapidement blanchi et pourra reprendre sa vie et sa carrière.

Amber Heard témoigne et accuse Johnny Depp de ne plus être lui-même

Cependant, c’est aussi sur cela que joue Amber Heard pour se faire entendre. En effet, elle déclare le 20 juillet que c’est la drogue et l’alcool qui mettent Johnny Depp dans un état complètement différent. Elle va même jusqu’à dire qu’il était conscient de ces états et qu’il se faisait appeler « le monstre » en parlant de ses crises. Pour elle, pas de doutes, elle a eu peur sa vie. Il serait allé jusqu’à la menacer de mort plusieurs fois. Elle va même jusqu’à dire que Johnny Depp l’avait prise en otage pendant trois jours lors de sa visite en Australie sur le tournage de Pirates des Caraïbes. Les faits remonteraient en 2015 et ils dépeignent un homme cruel qui ferait en sorte de tourmenter son épouse, de lui faire comprendre qu’elle doit craindre pour sa vie. Des faits que Johnny Depp nie en bloc.

Voir cette publication sur Instagram Blue skies on my mind Une publication partagée par Amber Heard (@amberheard) le 15 Mars 2020 à 11 :58 PDT

Pour Amber Heard, son ex-mari ne se souvient pas de ce qu’il a fait car il était sous l’emprise de l’alcool et de la drogue. Mais pour Johnny Depp, c’est tout simplement un tissu de mensonges. Les deux parties tiennent leurs versions malgré les oppositions totales entre leurs déclarations. Et pour que la justice puisse démêler le vrai du faux, ce sont tous les aspects de la vie privée des intéressés qui sont étalés aux yeux de tous. Des messages, des enregistrements, des témoignages, rien n’est mis de côté. Pour Johnny Depp comme pour Amber Heard, c’est un procès qu’ils n’oublieront pas. Et le dénouement est attendu autant par les parties opposées que par les fans de ces comédiens.

Une issue tragique attend forcément la fin de ce procès

Quelle que soit l’issue de ce procès, les carrières d’Amber Heard et de Johnny Depp sont dors et déjà compromises. Il faut espérer que les deux parties réussissent à trouver un terrain d’entente ou que la vérité éclate d’une manière ou d’une autre. En effet, ils ne pourront pas continuer ainsi à se traîner mutuellement dans la boue sans conséquences pour leurs carrières respectives, ni pour leurs entourages proches. Reste à savoir dans quelle mesure le témoignage d’Amber Heard va résonner aux oreilles de la Cour. Mais également, dans quelle mesure résonneront ceux des ex-femmes et compagnes de Johnny Depp. Le procès pourrait encore durer plus d’une semaine.