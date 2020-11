Johnny Hallyday a fait une chose pour Sylvie Vartan qu’il n’a jamais fait pour Laeticia Hallyday

Johnny Hallyday a vécu plusieurs vies comme aime le dire ses fans et ses proches. En effet, il aura été marié quatre fois et aura vécu cinq grande histoires d’amour marquantes. La dernière étant, bien entendu, avec Laeticia Hallyday. Pourtant, pour beaucoup, le véritable amour de Johnny Hallyday n’était pas son dernier. Selon eux, cela reste et restera celui qu’il a trouvé auprès de sa première épouse, Sylvie Vartan. En effet, des témoignages de ses proches indiquent que toute sa vie, il n’aura eu de cesse de tenter de la reconquérir. Chose qu’il n’a effectivement pas eu à faire avec Laeticia Hallyday, qui est restée près de lui jusqu’à la fin de ses jours.

Johnny Hallyday a-t-il eu plusieurs amours véritables ?

Johnny Hallyday rencontre Sylvie Vartan dans les coulisses de l’Olympia en 1962. C’est trois ans plus tard qu’ils se marient. Ensemble, ils incarnent l’un des couples mythique de la chanson française. Mais après 15 ans de mariage, ils se séparent. David Hallyday souffrira de cette séparation mais ses parents feront l’effort de rester en bon termes. Les proches de Johnny Hallyday affirment que lorsqu’il se disputait avec Sylvie Vartan, il devenait méconnaissable. Malheureux comme la pierre, son seul désir était de retrouver cet amour perdu. Sacha Rhoul, secrétaire particulier de Johnny Hallyday pendant 40 ans, et Claude-Pierre Bloch, ancien attaché de presse, expliquent que les chansons désespérées du rockeur étaient autant de messages qu’il adressait en réalité à Sylvie Vartan. Ils évoquent ce phénomène dans Johnny et ses anges gardiens, un livre paru le 6 novembre dernier.

Des messages cachés dans ses chansons pour reconquérir Sylvie Vartan ?

Un geste romantique à souhait que le rockeur n’aura en effet pas eu à réitérer avec Laeticia Hallyday. Ni même d’ailleurs avec d’autres de ses anciennes compagnes ou épouses. Johnny Hallyday a épousé Babeth Etienne à la suite de sa rupture avec la mère de David. Mais le couple se séparera près d’un an plus tard. Ensuite, il partage la vie de l’actrice Nathalie Baye. Ils auront une fille, Laura Smet mais ne resteront pas plus de six années ensemble. Enfin, il sera marié pendant cinq ans à Adeline Blondieau. Et l’année de leur second divorce, il rencontre la jeune Laeticia Hallyday. Nous sommes alors en 1995 et c’est auprès d’elle que Johnny Hallyday restera jusqu’à la fin de sa vie. Ils adoptent deux filles ensemble, Jade et Joy. Et comme tout le monde sait, c’est en décembre 2017 que le rockeur laisse s’échapper son dernier souffle.

Mais d’après les témoignages recueillis dans Johnny et ses anges gardiens, la vérité enfin révélée, ce ne serait pas Laeticia Hallyday le véritable grand amour du rockeur. Pour Sacha Rhoul et Claude-Pierre Bloch notamment, personne d’autre que Sylvie Vartan ne peut prétendre à ce titre. Cependant, personne ne pourrait répondre à cette question à la place du rockeur en personne. Chacun se fera donc son idée à travers les nombreux récits sur sa vie, qui entretiennent sa mémoire.