Johnny Hallyday : Scoop! Ce que redoutait toujours l’équipe des Vieilles Canailles à chaque concert

Près de trois ans après le décès de Johnny Hallyday, Fred Chapellier, guitariste des Vieilles Canailles, s’est confié sur l’ultime tournée du groupe.

Johnny Hallyday s’est accroché jusqu’au bout

Le 5 décembre prochain, c’est un triste anniversaire que les proches et les fans de Johnny Hallyday vont célébrer. En effet, voilà trois ans que le rocker rendait sous dernier souffle emporté par la maladie après des mois de bataille. Fred Chapellier, guitariste des Vieilles Canailles, groupe que Johnny Hallyday a formé avec Eddy Mitchell et Jacques Dutronc, est revenu sur les dernières dates du groupe avant le grand départ :“Il s’est accroché jusqu’au bout. Il a chanté jusqu’au bout. Il arrivait à présenter des performances incroyables. C’est juste inconcevable pour n’importe qui d’autre. Il était sous traitement et mourant. Il avait perdu 30 kilos mais sa voix était toujours là. Il était aussi touchant et attendrissant qu’exceptionnel” déclare-t-il tout d’abord.

Il poursuit son propos en indiquant que Johnny Hallyday se transformait dès qu’il montait sur scène, si bien qu’on avait l’impression qu’il n’était pas malade : “Je l’ai vu décliner de jour en jour. Quand il est sur scène, c’est le phénix. […] Il restait l’artiste le plus professionnel que j’aie jamais croisé. Sur scène, il se redresse et chante. En 2014, il était encore très bien. En 2017, c’était plus compliqué. A partir du moment où il chantait un texte, cela devenait du Johnny Hallyday”.

Le pire pouvait arriver à n’importe quel moment

Même si Johnny Hallyday renaissait de ses cendres à chaque fois qu’il montait sur scène, tout le monde avait peur que quelque chose arrive avant ou après un concert : “Dans les coulisses, on avait peur qu’il meure tous les soirs avant le concert ” a expliqué Fred Chapelier. Même son de cloche pour Eddy Mitchell qui déclare avoir été à l’affût de la moindre alerte :”On avait peur pour Johnny. On le suivait à la trace. Je ne pense pas que le public s’en est aperçu d’ailleurs. Nous, on était aux aguets”.

D’ailleurs, Eddy Mitchell raconte une anecdote assez marrante, qui montre que même malade, Johnny Hallyday avait un courage énorme : “Un soir il nous a fait un gag assez fort. Il vient me voir sur scène et il me dit ‘faut que je sorte faut que je sorte faut que je sorte’. Moi ça y est je me dis il a un malaise il a une connerie. Il subit mal chimio etc… Eh non pas du tout il avait mangé juste avant d’entrer en scène six boudins créoles bien pimentés. Ça prouve quand même l’élasticité d’esprit du mec”. Malheureusement, quelques mois plus tard, le rocker s’en est allé, laissant derrière lui des fans et des amis inconsolables.