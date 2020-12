Johnny Hallyday: cette somme exorbitante qu’une tournée lui rapportait, Jean-Claude Camus dévoile tout

Déjà trois ans que Johnny Hallyday nous a quitté. Et depuis son décès tout ou presque a déjà été dit ! Pourtant dans une interview accordée à Non Stop People, le producteur historique du rockeur fait de nouvelles révélations fracassantes. En effet durant plusieurs décennies, Jean-Claude Camus a accompagné Johnny dans sa carrière. Aujourd’hui, l’homme de l’ombre révèle les montants hallucinants engrangés par l’artiste. Par exemple, il dévoile combien Johnny pouvait gagner sur une tournée. LD People fait les comptes pour vous !

Johnny Hallyday : une entreprise à lui seul

Des albums en pagailles et des tournées magistrales

Durant près de 60 ans, Johnny Hallyday aura réussi à faire vibrer les foules. Dès son plus jeune âge, le jeune homme sait qu’il est fait pour ce métier. D’ailleurs, alors qu’il est encore adolescent, il traîne toujours avec deux amis qui ne le quitteront jamais. Âgé de 14 ou 15 ans, la future star passe ses journées aux côtés d’Eddy Mitchell ou de Jacques Dutronc. Et coïncidence ou volonté du destin, les trois copains vont devenir les plus grandes vedettes du show-business français durant de longues années.

Cependant, Johnny Hallyday restera toujours un peu à part. Puisqu’il n’a pas seulement un statut de star. Mais il devient aussi une véritable icône. Encore aujourd’hui, ses fans ont du mal à croire à sa disparition. Car durant toute sa vie, ils l’ont suivi contre vents et marées. D’ailleurs, la popularité de Johnny Hallyday se mesure lors de ses concerts. Car il s’agit de véritables shows hors du commun. Mais il s’agit également d’une véritable manne financière pour l’artiste. LD People vous raconte comment son producteur Jean-Claude Camus a vécu ces années de folie.

Des sommes colossales !

Bien évidemment, Johnny Hallyday vend un grand nombre de disques durant sa carrière. Cependant, ses tours de chant rapportent également énormément d’argent. Interviewé par Jordan de Luxe sur la chaîne Non Stop People, le producteur et ami du rockeur révèle les montant perçu lors de ces tournées. Et les chiffres ont de quoi faire tourner les têtes ! Lors de cet entretien, le promoteur de Johnny Hallyday parle de la tournée mémorable au Stade de France. Et il se souvient de combien a rapporté cet événement. ” Je crois que le dernier chèque que j’ai fait à Johnny, c’était 19 millions d’euros. Je prenais 20 % de la somme, c’est-à-dire 3,8 millions d’euros “.

Mais attention ! Ce chiffre ne représente que les bénéfices perçus pour une seule tournée ! Dès lors, on vous laisse imaginer ce que cela représente en plus de 40 ou 50 ans de carrière. Mais pourtant, Johnny Hallyday n’aura jamais réellement été un homme d’argent. Puisque ce qu’il gagne, il le dépense aussitôt. Néanmoins, il aura réussi à faire quelques investissements dans l’immobilier. Mais l’idole des jeunes est un véritable flambeur. Ainsi, il laisse à sa mort une lourde dette fiscale dont son épouse Laeticia Hallyday doit aujourd’hui s’acquitter. Mais Johnny Hallyday, c’est aussi un catalogue de chansons qui devrait rapporter encore beaucoup d’argent dans les prochaines années. Dès lors, la veuve du taulier ne doit pas être trop inquiète pour l’avenir.