Johnny Hallyday : Laeticia et David Hallyday apprennent une terrible nouvelle, ils sont unis pour la première fois

Depuis la mort de Johnny Hallyday, la guerre était déclarée. En effet, sa veuve Laeticia Hallyday et son fils David se sont livrés une très longue bataille judiciaire au sujet de l’héritage du chanteur. Mais aujourd’hui, l’ancienne belle-mère et l’ex-beau-fils pourraient avoir trouvé une cause commune. En effet, ils vont tous deux tenter de régler un problème important. Car la tombe du père de Johnny Hallyday est menacée. Dès lors, toute la famille s’empare de l’affaire ! LD People revient sur cette collaboration inédite.

Johnny Hallyday : Laeticia Hallyday et David Hallyday unis pour la même cause

La fin du célèbre clash ?

Dès la disparition de Johnny Hallyday, la tension se fait ressentir. En effet, deux clans se sont immédiatement formés. D’un côté, Laeticia Hallyday et ses filles, et de l’autre Laura Smet et son frère David. Durant de longs mois, le clan s’est véritablement déchiré concernant l’héritage financier mais également artistique de Johnny. Finalement, un accord a été trouvé l’été dernier afin que chacun puisse enfin faire son deuil et tourner la page. Néanmoins, l’ambiance n’était toujours pas aux réconciliations.

Pire, Laura Smet ne souhaitait en aucun cas entendre parler de son ex-belle-mère. David Hallyday, lui s’est toujours montré plus modéré. D’ailleurs, le fils de Johnny et Laeticia semblent œuvrer aujourd’hui dans la même direction. En effet, une annonce parue dans la presse a réellement attiré leur attention. Car depuis peu, la sépulture de Léon Smet, le père du rockeur, risque de disparaître. Dès lors, les proches de Johnny Hallyday ont décidé de faire front commun pour trouver une solution. LD People vous livre les réactions de Laeticia Hallyday et de David.

Une concession venue à terme

Léon Smet, le père de Johnny Hallyday, est décédé en 1989. Malgré l’éloignement, l’idole des jeunes avait souhaité prendre en charge ces obsèques. Ainsi, le rockeur a fait enterrer son père au cimetière de Schaerbeek près de Bruxelles en Belgique. Mais récemment, des fans de Johnny ont remarqué une inscription sur la tombe. Ainsi, la concession ne serait plus valable depuis décembre 2020. Dès lors, le caveau de Léon Smet pourrait être définitivement perdu. Ni Laeticia Hallyday ni David Hallyday ne semblait au courant de cette histoire. Mais dès qu’ils prennent connaissance du problème par les médias, ils décident tous deux de réagir. David Hallyday a promis de rapidement régler le problème. Il s’engage dès lors à trouver une solution.

De son côté, Laeticia Hallyday se dit très touchée et très sensible à l’évocation de ce nouveau problème. Car son mari avait organisé l’enterrement de son père à l’époque. » Malgré les traumatismes liés à son enfance et à l’abandon de son père. Il lui avait pardonné et s’était occupé à tout organiser « . Après les célèbres clashs entre Laeticia Hallyday et David Hallyday, les deux anciens proches ont donc visiblement décidé de réagir de la même manière. En tout cas, la sépulture du père de Johnny Hallyday semble d’ores et déjà tirer d’affaire. Preuve que dans l’adversité, la veuve et l’orphelin peuvent trouver des terrains d’entente. Alors s’agit-il d’un signe encourageant pour l’avenir ? Visiblement, cela semble être plutôt l’apaisement dans l’une des familles les plus célèbres de l’hexagone.