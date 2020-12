Johnny Hallyday : Laura Smet bouleversée par le message de Sylvie Vartan pour lui rendre hommage

Les amis de Johnny Hallyday sont très peinés. Ce samedi 5 décembre, les fans célèbrent le troisième anniversaire de sa disparition. Sa première femme Sylvie Vartan, lui a rendu un hommage particulièrement touchant sur son compte Instagram.

Actuellement, Johnny Hallyday est au cœur de l’actualité. Le 5 décembre, on a célébré les trois ans jour de la mort de Johnny Hallyday sa Villa de Marnes-la-Coquette. Les enfants de la star ont eu l’occasion de délivrer un message émouvant. Laeticia rendu un hommage vibrant à son mari, en se rendant sur sa tombe à Saint-Barthélemy. Elle était entourée de fans. Ils ont eu l’occasion de poser des bougies sur sa sépulture et ont aussi chanté des chansons avec des fans, dont certains étaient venus en Harley Davidson.

Le message très émouvant de Sylvie Vartan

Sylvie Vartan, la femme qui a le plus marqué la vie de Johnny Hallyday lui a aussi rendu un vibrant hommage. Sur son compte Instagram, elle celle-ci a diffusé une photo en noir et blanc du chanteur, quand il était âgé d’une vingtaine d’années. En sous-titre, elle a indiqué qu’il resterait gravé dans sa mémoire à vie ! « Ton sourire lumineux…..For ever », a-t-elle noté très émue. Un post aimé par sa petite-fille qui s’appelle Ilona Smet, fille de David Hallyday mais aussi commentée par Laura Smet, la 2e fille du chanteur mort. “… Je t’aime fort“, a indiqué l’actrice, encore traumatisée par la mort de son père adoré. Elle a très mal vécu les derniers jours de la vie de la star et y a eu très peu accès.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sylvie Vartan (@sylvievartanofficial)

Johnny Hallyday : Une idylle mythique

Tous les ans, Sylvie Vartan est l’une des premières personnes à rendre un hommage au rockeur, lors de son anniversaire ou celui de sa disparition. Il faut préciser qu’elle a toujours conserver un lien fort avec le chanteur, qui a partagé sa vie de 1965 à 1980. Selon de nombreux amis de l’artiste c’est Sylvie Vartan qui le plus marqué la vie du chanteur. « Il faut savoir que Sylvie Vartan a été et aura été la ‘seule femme’ de sa vie », précise Claude-Pierre Bloch dans son ouvrage Johnny et ses anges gardiens.

Un sentiment qui rejoint celui de Sacha Rhoul, ex homme à tout faire de la vedette : « Sylvie, c’est la seule femme que Johnny respectait et craignait à la fois. Elle était tout pour lui : sa femme, son amie, sa maîtresse. Lorsque cela n’allait pas avec Sylvie, rien n’allait. Toute sa vie, son objectif c’était de retrouver l’amour de Sylvie. » A tel point qu’au moment de leur séparation, le chanteur avait traversé une grosse dépression.

La mémoire du chanteur Johnny Hallyday reste très vivace même trois ans après sa mort. Un coffret vient de sortir et devrait être le cadeau idéal des fans du chanteur. Il faut dire que le nombre de tubes de la star est tellement énorme qu’il reste très populaire.