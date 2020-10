Johnny Hallyday: l’échec de sa vie dont il ne s’est jamais remis! on vous dit tout!

Ce samedi 24 octobre dans 50 Minutes Inside, des proches de Johnny Hallyday ont révélé le cuisant « échec » qui a « brisé le cœur » du chanteur.

Ce vendredi 23 octobre, Warner et Laeticia Hallyday sortaient un coffret posthume intitulé « Johnny Hallyday : Son rêve américain ». A l’intérieur, trois CD et deux DVD retracent l’American Dream de celui que certains nommaient le « French Elvis ». Pour l’occasion, 50 Minutes Inside est revenu sur le drame caché de Johnny Hallyday. Il s’agit sûrement de la plus grande défaite du rockeur, qu’il a toujours tenu à garder secrète.

« Ok, je vais m’attaquer à un mythe (…) la salle d’Elvis Presley. »

En 1996, Johnny Hallyday se lance dans une tournée américaine. Au début de cette tournée sur les routes américaines, Johnny Hallyday « pensait peut-être récupérer une clientèle américaine, parce qu’il a fait tout le show, pratiquement, en anglais », a expliqué son ami de longue date,Jean Basselin.

Pour clore cette tournée si chère à ses yeux, Johnny voit les choses en grand. Il vise donc l’une des salles les plus mythiques de l’histoire du rock : l’Aladdin-Hotel-Casino. « A ce moment-là de sa vie, il s’est dit : “Ok, je vais m’attaquer à un mythe’ qu’est la salle de l’Aladdin à Las Vegas, qui est la salle d’Elvis Presley en fait”, a révélé ainsi Anne-Sophie Jahn, qui a écrit les Sept péchés capitaux du rock.

Pour ce concert incroyable, des Français cassent même leurs tirelires et dépensent 7.300 francs, prix du séjour à Las Vegas. Cependant, Johnny Hallyday sera victime d’une trachéite. Il sera incapable d’assurer son spectacle.

« Quelque chose qui aurait dû être unique et qui en fait, lui brise le cœur. »

« Tous les gens qui sont venus de France pour voir Johnny Hallyday à Las Vegas ont été déçus parce qu’ils veulent Gabrielle… » , a continué Jean Basselin. Mais ils se heurtent à un échec cuisant. « C’était quelque chose qui aurait dû être unique et qui en fait, lui brise le cœur », a enchaîné Anne-Sophie Jahn.

Ce sont les images de son dernier road-trip américain, en 2016, que les fans de Johnny pourront retrouver dans le coffret. Thierry Chassage, président de Warner Music France, s’est entretenu avec les journalistes de Ouest-France le 22 octobre 2020 pour l’occasion de sa sortie dans les bacs.

« En novembre, je me suis dit que ce que Johnny aimait vraiment c’était les États-Unis, la musique, la bécane. Et il y avait des images de son dernier road-trip américain, en 2016. Elles lui avaient été montrées quelques jours avant sa mort. On découvre Johnny dans un autre cadre. C’est un document. », a-t-il confié.

Pour exploiter ces images, Thierry Chassage a dû obtenir l’autorisation de la veuve du taulier. « Quand on en a parlé à Laetitia, elle a trouvé ça super. (..) Johnny aurait adoré ce projet, j’en suis sûr. »

Alix Brun