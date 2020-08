Johnny Hallyday: les fans du taulier choqués avec cette reprise hyper spéciale de Kendji Girac!

Johnny Hallyday marque l’histoire de la chanson française pour l’éternité. Sa voix résonne encore dans le cœur de nombreux de ses fans. C’est donc avec une grande surprise et une forte émotion qu’ils découvrent la reprise de Kenji Girac. Le jeune chanteur à la voix chaude et envoûtante réussit la performance de reprendre le titre mythique de Johnny Hallyday, Vivre pour le meilleur. Les réactions ne sont font pas attendre et son largement positives.

Johnny Hallyday reçoit les hommages de Kendji Girac à travers une reprise

Johnny Hallyday voir sa carrière s’étaler sur plus de 57 ans. Ce sont donc 110 millions de disques vendus, plus de 1 000 titres interprétés et une discographie officielle qui comporte 165 singles, 29 albums lives et 51 albums studios. Un artiste légendaire en somme. Kendji Girac, amoureux de la chanson française ne pouvait pas ne pas rendre hommage au rockeur. Il partage alors sur son compte Instagram une reprise inattendue qui fait déjà sensation. Elle est également disponible sur la chaîne YouTube de l’artiste.

Kendji Girac indique rendre hommage à “l’inégalable Johnny”. Mais il rend également hommage à David Hallyday, le fils aîné du rockeur, avec cette reprise. En effet, le titre de Johnny Hallyday, Vivre pour le meilleur, est issu de l’album Sang pour sang.

Un album pas comme les autres

Cet album est le 42ème de Johnny Hallyday. Et il en avait confié la réalisation et la composition à David Hallyday, son fils. C’est Lionel Florence qui est l’auteur des paroles puissantes entonnées par la légende inégalable qu’est Johnny Hallyday. L’album sort le 13 septembre 1999 et reste encore aujourd’hui parmi les meilleures ventes d’albums de Johnny Hallyday. Kendji Girac réussit la performance de ne pas dénaturer ce titre mythique tout en l’adaptant à sa voix. Une voix chaude et envoûtante qui a pour meilleure allié sa guitare sèche.

Les fans sont séduits et surpris à la fois

Tout ceci est forcément fort en émotions. À la fois pour les fans et les proches de Johnny Hallyday que pour les fans de Kendji Girac. De plus, ce n’est pas sans rappeler la fois où Johnny Hallyday et Kendji Girac se retrouvaient ensemble sur scène. En effet, lors d’un événement culte de TF1, les deux chanteurs reprenaient Marie. Il s’agissait d’une soirée évènement, mettant à l’honneur l’immense carrière du colossal Johnny Hallyday. Les fans qui sont séduits par cette reprise attendent donc impatiemment la réaction de Laeticia Hallyday. Sera-t-elle émue par ce morceau ? À n’en pas douter, elle ne restera pass indifférente. Ni même David Hallyday d’ailleurs car il sera certainement replongé dans des souvenirs avec son père. En effet, travailler ensemble sur un album n’est pas rien. Le titre même de l’album rappelle que le père et le fils sont liés pour toujours.

Kendji Girac fait fort en reprenant ce titre de Johnny Hallyday

En reprenant un titre mythique de Johnny Hallyday, Kendji Girac n’a pas choisi au hasard une œuvre à interpréter. En effet, le chanteur est sensible aux histoires de famille et aux liens entre les générations. De plus, il est évidement admiratif de la carrière de Johnny Hallyday. Mais les fans de Kendji Girac ne s’y tromperont pas, le chanteur fait de sa famille sa priorité et choisir un titre de l’album sur lequel David Hallyday a travaillé avec son père ne peut pas être sans raisons.

Sortie le 5 août dernier, le titre fait déjà presque 80 000 vues sur YouTube. Et vous n’aurez qu’à parcourir les commentaires pour constater alors que les fans adorent. En effet, des fans de Kendji Girac et de Johnny Hallyday trouveront leurs compte dans cette reprise.

Johnny Hallyday ne sera jamais oublié. L’histoire de la chanson française restera pour toujours empreinte de la voix mythique du rockeur. Sur ses traces, les nouvelles générations d’artistes ne peuvent que rêver de faire la moitié de sa carrière. Kendji Girac ne tentera pas pour autant de ressembler ou de copier Johnny Hallyday. En effet, il reste inégalable comme il le dit si bien. Less fans de Johny Hallyday salueront donc également le respect que lui porte Kendji Girac en reprenant Vivre pour le meilleur.

D’autres morceaux du chanteur font réagir les internantes

L’artiste poursuit son chemin dans la musique, qui est lui aussi assez impressionnant. Car Kendji Girac s’impose sur la scène française en participant à The Voice pour la saison 3 en 2014. En remportant cette édition, il parvient à conquérir le cœur de ses fans et continuent de les séduire et de les surprendre

Avant cette reprise exceptionnelle, c’est son dernier titre Habibi qui crée l’événement. Mais il n’hésitera pas à proposer d’autres reprises. En effet, sur son compte Instagram, celui qui reprend donc Johnny Hallyday reprend également Jul le 29 juillet denier.

À chaque fois, les fans sont au rendez-vous pour donner leur avis. Ils encouragent évidement l’artiste à faire ce qu’il aime. Pour la reprise de Johnny Hallyday, il pourra donc compter sur les encouragements de ses fans et de ceux du rockeur. Et vous ? Que pensez-vous de cette reprise de Vivre pour le meilleur ?