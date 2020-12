Johnny Hallyday: Nathalie Baye dévoile une ancienne photo Laura Smet est très touchée

Nathalie Baye a partagé un tendre cliché de son histoire avec Johnny Hallyday, ce samedi 19 décembre, et Laura Smet a été très touchée de la publication de ce souvenir.

Souvenir, souvenir… comme chantait Johnny… Nathalie n’oublie pas ces chères années passées auprès du taulier, trois ans après la mort de Johnny Hallyday, et trente-cinq ans après leur séparation.

La mythique comédienne a fouillé ses cartons et ses albums photos pour publie un joli cliché d’eux deux, au début des années 1980.

Un des internautes a même demandé si le rockeur appréciait ces congés à la campagne : “Il adorait ! On avait de super amis et surtout, on lui fichait la paix ! Ça n’a pas de prix. » a-t-elle répondu, enjouée.

On y voit dessus la mère de Laura Smet, en salopette à rayures, dans les bras de Johnny Hallyday, vêtu de jean et en train de déposer un baiser sur la joue de sa belle. Postée sur Instagram ce samedi 19 décembre, voici ce qu’on peut y lire en légende : “Les heureux souvenirs… nous étions en Creuse…photo prise par une amie de la bas…” , mentionne Nathalie Baye, nostalgique.

Sa fille, Laura Smet n’a pas pu s’empêcher d’être également très émue devant ce cliché, elle a posté plusieurs coeurs rouges en commentaire, pour symboliser l’amour, à sa famille. Elle est elle aussi devenue maman récemment et pour la première fois. Et elle possède beaucoup de beaux souvenirs.

L’actrice a elle aussi posté un cliché en compagnie de son papa Johnny Hallyday, en septembre dernier, ce dernier ayant beaucoup émut ses abonnés : “Un des tournages les plus dingos que j’ai connu.. ! Détective de Jean-Luc Godard avec Johnny Hallyday et Claude Brasseur entre autres… Johnny Hallyday était heureux de tourner… Nous riions beaucoup.. ! Heureux souvenir'” , mentionnait-elle alors en légende d’une photo du tournage du film Détective .

Johnny Hallyday est donc très présent dans l’esprit de son ex-femme et de sa fille aussi, Laura, trois ans après sa disparition, et tant d’années après avoir passé du temps à ses côtés.

Pour le troisième anniversaire de la disparition de l’idole des jeunes, Le 5 décembre dernier, Laura Smet disait: “Tu me manques terriblement”.

Toujours dévastée par la disparition de Johnny Hallyday, la comédienne lui a rendu un magnifique hommage, en donnant naissance à son premier enfant, Léo Jean Didier Lancrey-Javal.

Nathalie Baye est donc aussi devenue grand-mère pour la première fois et n’a pas hésité à faire part de ses doutes à Madame Figaro. “J’espère être une bonne grand-mère, lançait-elle en octobre dernier. Les miennes étaient particulièrement merveilleuses, joyeuses, et me faisaient faire des tas de choses. J’espère surtout rassurer ma fille quand elle se séparera de son enfant.”

Et de continuer : “Avoir un enfant, c’est découvrir un amour qu’on ignorait jusque-là, il y a quelque chose de l’ordre de l’unique. Et si on veut bien faire les choses, tout n’est pas facile dans l’éducation, mais la difficulté est intéressante pour Johnny Hallyday”.