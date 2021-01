Johnny Hallyday: Où est passé la vidéo filmée par Claude Lellouch à ses obsèques? On vous dit tout!

Le mercredi 6 décembre 2017, la disparition de la star Johnny Hallyday chamboule la France toute entière. Un chanteur qui a emporté très haut le drapeau français à travers ses titres remarquables. Cette étoile s’est éteinte à 74 ans dans sa demeure à Marne-la-Coquette, suite à un cancer. Il a laisser derrière lui sa femme Laeticia Hallyday ainsi que ses quatre enfants : Jade, Joy, Laura et David. Cette personnalité a créé un grand vide dans sa famille et dans le monde de la musique.

Johnny Hallyday : Les obsèques du 9 décembre 2017

Célébrités, hommes politiques et fans se sont réunis sur les Champs Elysées et devant l’église de la Madeleine à Paris. C’était avec une grande tristesse, des larmes et des soupirs qu’ils sont venus afin de rendre un dernier hommage à Johnny Hallyday. Le président Emmanuel Macron a même pris la parole. Les proches de la star étaient toutes présentes : les membres de sa famille, des amis comme Jean Dujardin, Marion Cotillard, Muriel Robin,… On comptait aussi la présence du cinéaste Claude Lelouch, un grand ami du défunt.

Quand tout le monde était assombri par la tristesse, noyé dans le deuil, Claude Lelouch a sorti son smartphone et a filmé, tout simplement, le cercueil et la mine de ses compères. Une attitude qui a choquée la plupart du public, jugée comme indiscrète et irrespectueuse. En effet, Lelouch ne s’est pas gêné de prendre une vidéo en gros plan de ce qui se passait. Lui qui avait l’habitude de filmer Johnny Hallyday de son vivant.

Les faits contés par Claude Lelouch

Au 10 décembre 2017, Claude Lelouch s’est expliqué sur le plateau de BFM TV. Selon lui, ce serait sa « dernière déclaration d’amour » à Johnny. Il avait vécu la cérémonie en tant que cinéaste a-t-il dit. Lelouch était aux côtés de Johnny Hallyday depuis que ce dernier a 16 ans. Il a voulu immortaliser tous ses moments forts jusqu’au dernier. Le cinéaste a raconté à la journaliste Apolline de Malherbe qu’il voulait en faire cadeau à Laeticia. Et puis, comme appui à sa justification, il n’a pas oublié de mentionner le million de gens qui ont aussi emporté un bout de la cérémonie via leur smartphone.

Cela fera quatre ans cette année que cette polémique a eu lieu. Mais jusqu’à aujourd’hui, Laeticia Hallyday n’a pas reçu l’extrait de cet adieu n’a pas encore été remis à comme Claude Lelouch l’avait promis. Pas plus tard que le 27 janvier dernier, Jordan de Luxe lui a demandé sur Non Stop People de ce qui en était. Il s’est encore une fois justifié en disant que filmer était son métier et qu’il se trahirait s’il n’en faisait pas, surtout aux funérailles de son ami Johnny Halliday. Ce cinéaste veut que les enfants de la star puissent voir à travers de la vidéo à quel point leur père était aimé.