Johnny Hallyday : Patrick Bruel ne se remet pas de la disparition de son ami, ses bouleversantes révélations !

Le 5 décembre 2020, les fans de Johnny Hallyday célébreront le 3eme anniversaire de sa mort. Dans l’entourage du rockeur, certains n’ont pourtant toujours pas fait leur deuil. Ce samedi 28 novembre 2020, Patrick Bruel s’est confié au micro de RTL. Sa tristesse et sa douleur a bouleversé la rédaction de Ldpeople.

Johnny s’en est allé il y a bientôt trois ans. La guerre politico-médiatique qui a fait rage jusqu’à diviser le clan Hallyday s’est enfin apaisée. Même si elle continue de fleurir la tombe du taulier, Laeticia Hallyday multiplie les histoires d’amour. Le temps passe, la vie semble reprendre son cours. Pourtant, dans l’entourage du rockeur, certains proches se disent toujours profondément blessés par sa disparition. C’est le cas du chanteur Patrick Bruel qui a beaucoup du mal à se remettre du décès de son grand ami.

‘Vous, vous avez beaucoup de talent et vous irez très loin’.

Samedi 28 novembre 2020, Jade et Eric Dussart invitaient Patrick Bruel dans leur émission On Refait La Télé sur RTL. Patrick Bruel leur a raconté les doux souvenirs qu’il avait de son ami Johnny Hallyday. Il s’est notamment remémoré es coulisses d’un concert du Taulier, au Zénith en 1984. “Il y avait Jean-Claude Camus, Monique Lemarcis et moi. Et Johnny sort de scène à ce moment-là et passe devant nous, s’est-il souvenu dans On refait la télé. Et avant même de dire bonjour à qui que ce soit, il se tourne vers moi et dit : ‘Vous, vous avez beaucoup de talent et vous irez très loin’. Ça fait partie des phrases qui marquent, bien sûr.”

Depuis cet événement fantastique, les deux idoles ont tissé des liens. Chez Ldpeople, ces mots de Patrick Bruel pour décrire sa relation avec l’interprète d’Allumer le feu nous ont beaucoup touchés : “Il me manque beaucoup parce que de jolies choses s’étaient installées, parce que nous avions nos maisons très voisines à Los Angeles. Parce que j’étais très touché par lui, par son histoire, de nos tête à tête, parce que moins il y avait de monde, plus il se désinhibait et plus il parlait, plus il racontait. C’était une chouette personne.”

Son ami lui rend hommage chaque année

L’année dernière, l’interprète de Place des grands hommes rendait hommage à son ami en postant une photo sur son compte Instagram juste avant un concert : “J’aurais tellement aimé que tu sois là ce soir pour ce concert que tu m’as tant poussé à faire. Tu nous manques…”, avait-il indiqué en légende d’une photo prise en coulisse aux côtés de Johnny Hallyday, quelques années avant. Certains journalistes de Ldpeople en ont eu froid dans le dos !

“Je pense qu’il aurait été fier de cette tournée. Il me disait souvent ‘Tes spectacles manquent d’envergure, ils ne sont pas à ton niveau’, et c’est vrai mes concerts manquaient d’ambition en matière de scénographie. Cette fois, je me suis fait plaisir, et comme je suis producteur de mes tournées, je propose quasiment le même spectacle sur les dates estivales“, avait ainsi précisé Patrick Bruel aux journalistes du JDD. Preuve finalement que Johnny Hallyday l’aura influencer durablement dans son travail.