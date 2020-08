Johnny Hallyday se fait “dézinger violemment” par les attaques de Jean-Baptiste Guégan. Propos “grinçants”

Jean-Baptiste Guégan est un chanteur français surnommé Johnny Junior. En effet, il est bouleversant pour les fans de Johnny Hallyday de l’entendre chanter. Car il est reconnu pour être son sosie vocal. Mais, à 38 ans, et depuis la disparition de Johnny Hallyday, Jean-Baptiste Guégan semble rêver à une émancipation. En effet, il a son propre univers mais sa voix reste celle du rockeur le plus connu de France. Difficile dans ses conditions ne rester tendre en toutes circonstances lorsqu’il s’exprime à ce propos. Certains verront alors une attaque directe à Johnny Hallyday dans les récentes considérations de Jean-Baptiste Guégan. Il va en effet affirmer que selon lui, depuis Marie, Johnny Hallyday une s’épanouissait plus dans la musique.

Jean-Baptiste Guégan crée la polémique chez les fans du clan Hallyday

Jean-Baptiste Guégan va tenir ses propos avec détachement. En effet, il ne s’agit que de son humble avis. Mais les fans de la légende vont certainement le percevoir d’un autre œil. Car, dire que Johnny Hallyday ne s’épanouit plus depuis qu’il sort Marie, c’est aussi dire qu’il n’est plus le maître de sa discipline depuis bien longtemps. Alors, attaque personnelle ou simple remarque ?

Peut-être même tentative de trouver sa place ? Jean-Baptiste Guégan fera couler beaucoup d’encre suite à de tels propos. Malgré les polémiques que cela pourrait engendrer, le chanteur de 38 ans tente de se faire comprendre. En effet, pour lui, Johnny Hallyday est censé être le roi incontesté de sa catégorie. Or, la chanson française reconnaîtra de meilleurs albums à d’autres artistes de son époque.

Jean-Baptiste Guégan affirme alors que Michel Berger ou encore Jean-Jacques Goldman sont bien au-dessus. Johnny Hallyday était-il en déclin depuis la sortie de Marie ? Cela aurait-il un rapport avec sa relation avec Laeticia Hallyday ? Autant de questions que vont se poser les fans de la légende à la suite de ces propos. Et le débat reste ouvert. Cependant, il sera difficile pour les fans de rester objectifs lorsque le nom de Johnny Hallyday est évoqué. En effet, comment critiquer un homme qui possède plus de 82 albums à son actif ? De surcroît sur 52 années de carrière ? C’est impensable pour les fans de croire que Johnny Hallyday n’était pas épanoui dans sa musique.

Des propos accusateurs ou révélateurs ?

Pour Jean-Baptiste Guégan, c’est très clair. Mais pour les fans et les connaisseurs de l’histoire de la chanson française, le talent de Johnny Hallyday reste incontesté et impossible à détrôner. De plus, il convient de noter que Jean-Baptiste Guégan tend à prendre ses distances avec Johnny Hallyday. En effet, il aimerait être reconnu pour ses talents davantage que pour sa ressemblance vocale avec la star.

Et qui pourrait le lui reprocher ? Alors, à maintes reprises, il clame qu’il en ressemble en rien à son sosie vocal. Cette affaire va faire pas mal de bruits. Et encore une fois, Jean-Baptiste Guégan profitera, positivement ou négativement, de la presse autour de Johnny Hallyday. Pour ce qui est de la véracité des propos qu’il avance, il répète qu’il ne s’agit que de ce qu’il pense. Libre à chacun donc de s’exprimer à ce sujet. Et il y a fort à parier que les fans de Johnny Hallyday ne vont pas laisser passer ça.