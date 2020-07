Johnny Hallyday, son dernier été à Saint-Barth: les nouvelles révélations très gênantes d’un ami !

La petite île de Saint-Barthélémy, c’était le refuge de Johnny Hallyday, un lieu auquel la star du rock était très attaché. Là-bas, il passait chaque été dans sa résidence secondaire, en famille, aux côtés de Laeticia et de leurs deux filles.

Manu Lanvin était l’ami de Johnny. C’est à Saint-Barthélémy qu’ils se sont rencontrés, en 2015, alors que Johnny y passait déjà chaque été depuis 2008. Avec Laeticia, le Taulier est en effet tombé complètement sous le charme de cette île paradisiaque situés dans les Antilles. Le couple n’a pas hésité une seule seconde à y faire construire la maison de leurs rêves, une villa de haut-standing dans le quartier de Marigot, sur les hauteurs de l’île.

Et ils y venaient autant que faire se peut, et au moins chaque été pour y passer de bons moments en famille et pour recevoir leurs amis. C’est pour ces raisons que Johnny a pris la décision de se faire inhumé à Saint-Barthélemy. Quoi de mieux que de passer une vie éternelle avec vue sur l’Océan ?

Un ami musicien comme lui

Quand Johnny et Manu Lanvin font connaissance, très vite, le courant passe entre les deux. Il faut dire qu’ils partagent une passion en commun, la musique. Manu Lanvin est auteur-compositeur-interprète et plus précisément chanteur de blues. Et si son nom vous dit quelque chose, c’est parce que ce n’est autre que le fils de l’acteur Gérard Lanvin. Depuis leur première rencontre, le Taulier et Manu Lanvin ne se sont jamais quitté et c’est chaque été qu’ils se retrouvaient donc pour passer du temps ensemble. Une amitié qui a mené Johnny à lui faire des confidences.

Une île pleine de voyeuristes

Interviewé par le Figaro, Manu Lanvin a dévoilé ses souvenirs. Lui et Johnny ont “passé des soirées à parler des grands guitaristes, il les connaissait tous ! », raconte-t-il. Leur amitié se construit à Saint-Barth mais se poursuit également sur scène puisque Manu Lanvin a été invité à se produire à ses côtés à plusieurs reprises, sur la tournée “Rester vivant” ! Seule ombre au tableau, l’île n’a pour Manu Lanvin aucun charme. Dès que les deux amis veulent faire une sortie, tout devient très insupportable : “ C’était très gênant, j’ai détesté, il y a beaucoup de voyeurisme à Saint-Barth.” Aucune raison d’ailleurs pour Manu Lanvin d’y remettre les pieds : “ Je sais qu’il ne viendra pas, donc cela ne m’intéresse pas.” Interrogé par le journaliste du Figaro sur la façon dont se sont passés les derniers jours de Johnny, Manu Lanvin a esquivé la question. Il semble garder un souvenir ému de ses échanges avec la star légendaire : “Tout ce que j’espère, c’est qu’il ait pris du plaisir à écouter ma musique et ait pu un moment oublier ses traitements.” Pas d’autre commentaire. S’il n’a pas l’âme d’un voyeur, Manu Lanvin n’a pas non plus l’âme d’un cafteur