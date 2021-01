Johnny Hallyday super ringard? Pascal Obispo et Jean-Jacques Goldman répondent!

Au cours d’une carrière bien remplie, Johnny Hallyday a toujours su se renouveler en collaborant avec de nombreux artistes. La rédaction de LD People va vous expliquer pourquoi ces derniers n’ont jamais trouvé le taulier ringard. Explications.

Johnny Hallyday, une carrière étalée sur plusieurs décennies

Johnny Hallyday a rendu son dernier souffle il y a maintenant trois ans à Marnes-la-Coquette. Depuis ce jour-là, il ne passe pas une semaine sans qu’il y ait des articles sur lui. Ce samedi 2 janvier, pour nos confrères du Parisien, Yves Santamaria a donné son expertise sur la longue carrière du taulier qui s’est notamment étalée sur plusieurs décennies : “Johnny, c’est d’abord une qualité vocale et un physique impressionnants. Impossible de le résumer à un produit fabriqué. Il s’est vite imposé comme une icône d’une génération, celle d’après-guerre, encore marquée par les traditions mais qui avait envie de modernité” a-t-il commencé par dire.

Johnny Hallyday ringard ? La réponse de Pascal Obispo et Jean-Jacques Goldman ! https://t.co/2sx4Jg9yJj — Actualité24 (@Actualite24FR) January 4, 2021

Il faut dire que durant ses 57 ans de carrière, Johnny Hallyday a travaillé avec de nombreuses stars comme Christophe Maé, Céline Dion ou encore Pascal Obispo et Jean-Jacques Goldman. Si vous avez bien suivi sa carrière vous savez sûrement que le dernier cité lui a composé des titres phares comme Laura, Je te promets ou bien L’Envie : “Il a eu le talent de faire appel à de nouveaux auteurs à chaque fois, de Goldman à Obispo. Il ne s’est jamais démonté. Eux, de leur côté, étaient très contents de travailler avec lui, ils ne le trouvaient pas ringard”.

Le tendre message de Laeticia pour les 3 ans de la mort de Johnny

Le 7 décembre dernier, Laeticia Hallyday a rendu hommage à Johnny Hallyday en cette date anniversaire, dans un message sur Instagram. Un message très émouvant qui débute comme cela : “Trois ans déjà qui me paraissent un siècle, une éternité… il nous manque plus que tout et aujourd’hui n’est pas une journée ordinaire mais elles sont rares les journées sans lui…“. La jeune femme poursuit ensuite et déclare : “Rares car en vérité nous vivons ensemble chaque moment. Il nous manque plus que les mots parce qu’ils ne seront jamais assez forts pour exprimer cette douleur encore forte de son absence“.

3 ans aujourd’hui que la France rendait un hommage gigantesque à notre idole Johnny Hallyday 🎸

Nous ne t’oublions pas

Tu nous manques

Merci Johnny !#JohnnyHallyday #TeamHallyday pic.twitter.com/4IDXPwTJ6X — 🐶 Sylvain 🐱 (@0184Sylvain) December 9, 2020

Laeticia Hallyday conclut son message avec le message suivant : “Ce soir il faut que nous regardions le ciel il y aura une étoile qui brillera plus que les autres… il n’est pas loin, il veille il nous protège…” accompagné avec le hashtag #jetaime. Quelques heures plus tard, dans une story, la jeune femme a partagé des photos de la soirée en hommage à Johnny Hallyday autour de sa tombe à Saint-Barthélémy. La rédaction de LD People approuve ce bel hommage pour le taulier en tout cas.