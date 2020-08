Johnny Hallyday: un de ses ami très proche fait de révélations étonnantes 2 ans après son décès

Selon Michel Mallory, un ami fidèle de Johnny Hallyday et l’un de ses paroliers attirés, le chanteur avait pris l’habitude de mentir régulièrement et d’inventer de toute pièce des histoires invraisemblables pour distraire ses amis. Un mensonge a profondément marqué Michel Mallory.

Michel Mallory est un homme de l’ombre mais les fans de variété française le connaissent bien. Il a écrit pour les plus grands. Il a eu l’occasion de faire des chansons pour Claude François ou Sylvie Vartan. Durant une décennie, il a été le parolier du taulier : Johnny. De nombreux reportages ont déjà été consacrés à Michel Mallory tant son savoir-faire est reconnu.

Dans le dernier numéro de l’hebdomadaire Paris Match, sorti le 6 août dernier, Michel Mallory a eu l’occasion de balancer une anecdote assez étonnante concernant l’idole des jeunes. L’homme faisait partie des très proches de Johnny Hallyday. Il se connaissaient très bien. “Je me souviens d’un jour, dans les années 1970, où nous avions un rendez-vous à la Sacem. Johnny Hallyday est très en retard comme d’habitude et me signale : ‘Mon Michel, j’ai un cancer du poumon’. Il a mis plus d’une heure pour me dire qu’il déconnait”, a-t-il indiqué aux journalistes du célèbre hebdomadaire. On imagine aisément la mine déconfite de Michel Mallory suite à cette blague de très mauvais goût. Avec cette histoire, on découvre le côté farceur de Johnny Hallyday.

Johnny était un menteur

Johnny hallyday avait évoqué cette maladie comme une farce dans les années 1970, avant qu’elle ne le touche vraiment plusieurs décennies plus tard. Michel Mallory se souvient très bien de tout ça. « Son plus grand rôle, c’était menteur. Il savait mentir avec une grande aisance…”, a aussi expliqué le parolier. François Vignolle et Laurence Pieau dans leur livre intitulé Laeticia, la vraie histoire, avait précisé, en 2018, que le chanteur avait utilisé d’un énorme mensonge vis-à-vis de Laeticia pour acheter un logement à sa fille Laura Smet. Johnny Hallyday allait souvent la voir en cachette et indiquait qu’il allait voir le dentiste.

Johnny Hallyday, toujours dans l’actualité

Plus de deux ans après sa mort, Johnny continue de faire régulièrement l’actualité. La question de son héritage a été sous le feu des projecteurs médiatiques. De nombreux magazines ont donné des détails sur les déchirements au sujet de l’héritage entre Laeticia et David Hallyday et Laura Smet. Finalement un compromis a été trouvé entre les deux parties. Par ailleurs, Jade et Joy, les deux autres filles de Johnny Hallyday donnent régulièrement de leurs nouvelles sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. L’héritage de Johnny Hallyday s’incarne aussi en Jean-Baptiste Guegan, un chanteur qui est son sosie vocal. Ses disques et ses concerts marchent très bien. Dans le public, on retrouve de nombreux fans de Johnny Hallyday. Michel Mallory a même eu l’occasion d’écrire plusieurs chansons pour Jean-Baptiste Guegan. Ce dernier vient de sortir un nouvel album et aimerait bien sortir de l’ombre de Johnny Hallyday.