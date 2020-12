Johnny Hallyday : une “très jeune” Miss France dévoile avoir eu une relation amoureuse avec le taulier !

Johnny Hallyday était un homme qui avait un certain succès auprès de la gent féminine. Ainsi, bien que ces histoires d’amour retenues par ses fans se comptent au nombre de trois, il y a eu d’autres moins longues et moins marquantes dans sa vie. C’est ce que nous apprenons donc dans le documentaire La vraie vie de vos Miss disponible sur C8. En effet, l’actrice Linda Hardy, Miss France 1992 a eu une romance brève mais mémorable avec Johnny Hallyday, la légende du rock français. LDPeople vous dévoile tout dans cet article.

Johnny Hallyday et une Miss France, une idylle enfin révélée

Johnny Hallyday était immensément célèbre pour sa musique mais était doté de qualités humaines indéniables. Sa gentillesse, son honnêteté et sa générosité faisaient de lui un être exceptionnel. En plus de son talent et de ses belles valeurs, il était également un très bel homme. Aussi, si l’Histoire ne se souvient que de ses idylles les plus longues et les plus marquantes, il a eu d’autres aventures moins populaires. C’est le cas de son idylle avec une ancienne Miss France, aujourd’hui actrice, Linda Hardy. En effet, le rockeur a été en couple avec cette jeune femme lorsqu’elle n’avait que 22 ans. Nous étions en 1994 et durant trois mois, ils se sont tenus la main pour faire un bout de route.

Les fans de Johnny Hallyday ne seront pas étonnés d’apprendre qu’il a eu des conquêtes entre ses relations longues et marquantes. Tout comme eux, la rédaction de LDPeople connaît de nombreux éléments de la vie de la star. Mais il est assez étonnant, même pour nous, de constater que Linda Hardy ait été l’une d’entre elles. Car ce n’est pas une chose dont se vante ou dont parle souvent l’ancienne Miss France. Consciente que leur idylle était brève, elle ne voyait pas l’intérêt de s’épancher sur le sujet. Aussi, c’est grâce au documentaire la vraie vie de vos Miss que le public apprend, en grande partie, l’existence de cette romance. Sans trop en dire, Linda Hardy évoque les grandes qualités humaines de Johnny Hallyday et admet qu’elle a eu la chance de côtoyer de près “une belle âme”.

Linda Hardy évoque son histoire avec le rockeur de façon simple et sincère

Johnny Hallyday compte peut-être encore des aventures cachées, qui n’ont pas encore refait surface. Trois ans après sa mort, son absence reste impossible à combler, pour ses fans comme pour ses proches. Et souvent, Nathalie Baye, la mère de Laura Smet, Sylvie Vartan, la mère de David Hallyday et Laeticia Hallyday, la mère de Jade et de Joy, témoignent de la douleur de le savoir parmi les étoiles. Evidemment, Linda Hardy reconnaît que son idylle avec le rockeur n’a rien de comparable avec celles que Johnny Hallyday a eu avec les femmes de sa vie. Néanmoins, elle répond honnêtement aux questions posées par le documentaire et n’a rien à cacher. Ces trois mois aux côtés de la légende, elle ne les oubliera certainement jamais. Mais c’est avec humilité et respect qu’elle en parle aujourd’hui. Pour revoir La vraie vie de vos Miss, rendez-vous sur le site de C8.