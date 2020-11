Johnny Hallyday très violent avec Laeticia? Ce jour où il l’a violentée fortement sur le bateau!

Laeticia Hallyday n’aurait pas vécu que des beaux moments avec Johnny, c’est le moins qu’on puisse dire. D’ailleurs, une fois, le rockeur qui a un fort caractère, l’aurait jetée d’un bateau pour la faire taire. Explications.

Un mariage surprise entre Johnny et Laeticia Hallyday

Le rockeur avait tout préparé dans le dos de sa fiancée mais malheureusement les médias ont tout dévoilé quelques jours avant la date fatidique. C’est lors d’un week-end du côté de Saint-Tropez que la future mariée découvre la Une avec le titre suivant : “Johnny – Laeticia : Le mariage”. Une surprise totale pour la jeune femme : “J’ai appris mon mariage trois jours avant son déroulement dans un magazine people. Tout le monde savait que j’allais me marier sauf moi. Et là je découvre la liste des invités, les témoins, le restaurant, la mairie et même le designer de la robe de mariée” a notamment déclaré la jeune femme lors d’une interview pour “50 minutes inside” il y a quelques années.

Johnny Hallyday : Laeticia Hallyday revient sur leur rencontre https://t.co/oCKKXbmoLy pic.twitter.com/QzW4YD8QAE — Non Stop People (@NonStopPeople) October 31, 2020

Quelques instants plus tard, Laeticia Hallyday a demandé des explications à Johnny pour savoir si c’était vrai. Ce dernier n’a pas apprécié que sa future femme découvre tout via les médias : “Il est dans tous ses états. Je crois que ça l’a profondément offensé et blessé. Il s’est dit qu’il avait loupé sa surprise et le plus beau jour de notre vie”. Mais heureusement, tout se termine bien elle a épousé le taulier le 25 mars 1996 à Neuilly, seulement un an après leur rencontre. Ensemble, ils ont eu Jade et Joy, le plus beau souvenir de leur histoire en commun : “Il a réussi à pardonner un père qui l’a abandonné en adoptant deux petites filles qui avaient été abandonnées aussi. C’est peut-être la plus belle chose dans son histoire : c’est le pardon”.

Johnny Hallyday balance Laeticia dans l’eau

D’après Laurence Pieau et François Vignolle dans leur ouvrage “Laeticia : la vraie histoire”, l’histoire d’amour entre Johnny Hallyday et Laeticia n’a pas été toujours tout rose. En effet, on apprend par le biais de ce livre, une anecdote dingue. Un soir alors qu’ils recevaient André Boudou, le père de la jolie blonde, et cinq autres convives, le rockeur s’est mis tout d’un coup très en colère, et s’en est pris à son beau-père : “Toi, tu es mon con. Mon grand con” aurait-il dit. La jeune femme a alors essayé de le calmer : “Mamour, franchement, avec mon père, tu étais un peu… “. Une phrase qu’elle n’a pas eu le temps de terminer.

Laeticia Hallyday maltraitée par Johnny Hallyday ? https://t.co/LLCQ5djSRF — MCE TV (@mce_tv) November 1, 2020

Johnny Hallyday n’a pas apprécié qu’elle prenne la défense de son père et l’a jetée par dessus bord du bateau sur lequel ils étaient. La jeune femme, sous le choc et on peut le comprendre, a été repêchée par les convives. Le rockeur, quant à lui, était déjà parti se coucher sans demander pardon à son épouse.